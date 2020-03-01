Nwakaeme ile şoktan şova

Trabzonspor. Ligde 19 gole imza koymuş Sörloth’un ligde her maçta gol atma zorunluluğu yok. Zaman zaman kötü oynama hakkı da var ama Sosa, Obi Mikel, Guilherme, Ndiaye, Ekuban ve Kamil Ahmet’in hepsinin birden bu kadar düşük performans sergilemesi şaşkınlık yaratıyor. Şu gerçek, Trabzon’un potansiyelleri olan ama bunları kullanamayan futbolcularla şampiyon olma şansı yok.

RİZE FARK ATABİLİRDİ

İlk gol pozisyonunu 34. dakikada Guilherme ile bulan, oyuna domine edemeyen, kendi alanına kapanan ve ani hızlı çıkış yapan Rizespor’a diş geçiremeyen bir Trabzonspor vardı. Rizespor 17. dakikaya kadar Skoda ve Boldrin ile farkı üçe bile çıkarabilirdi. 36’da soldan gelişen Rize atağında kale sahası içinde sırtı kaleye dönük topu saklayarak arkadaşı Melnjak’a gol attıran Trabzonspor savunması bu kadar aciz durumda olmamalıydı. Kendi evinde ilk yarıyı, rakip kaleye isabetli şut atamadan tamamladı Trabzonspor. Altı ay sonra Abdülkadir Ömür’ün sahalara dönmesi, Nwakaeme ile Abdülkadir Parmak’ın yedekler arasında olması Trabzonspor için ikinci yarıda da bir umuttu. 46’da Nwakaeme’nin oyuna girişiyle Trabzonspor şoktan uyandı ve şova başladı. 54’te Uğurcan, Skoda’ya ikinci gol şansı vermedi. Melnjak ve Talbi’nin şutlarında ev sahibi iki gol tehlikesi yaşadı.

EKUBAN'IN SİLKİNİŞİ

Trabzonspor'un özellikle duran toplarda etkili olduğu anlardan birinde, Jose Sosa’nın ortasında yeni transferlerden Manuel Da Costa skoru eşitledi. Anthony Nwakaeme’nin etkili oyunu, Caleb Ekuban’ın silkinişi, Trabzonspor’un oyun kalitesini artırmadı ama bulunan net gol pozisyonlarıyla istenen skora gidildi. 71’de Ekuban, 77’de penaltıdan Sosa, 86’da Sörloth’un asistiyle Nwakaeme maçı bitirdi.

İLK YARIDAKİ FUTBOL ŞAMPİYONLUK ADAYI BİR TAKIMA YAKIŞMADI

İlk yarıda bordo mavili takımın oynadığı futbol, şampiyon adayına yakışmadı. Sörloth attıkça, Uğurcan kurtardıkça işler iyi gidiyor gibi görünüyor. Ne var ki enerjisi azalmış, motivasyonu azalmış, savunması Campi ve Pereira’nın yokluğunda dağılmış Trabzonspor ikinci yarı oyuna giren Nwakaeme ile maçı aldı.

PERFORMANS ARTMALI

Bu skor aldatmasın... Dünkü skor ne Trabzonspor’un hakkıydı ne de Rizespor’un. Bordo mavili ekip potansiyeli yüksek oyuncularının performansını yukarı çekemezse zorlu fikstürüyle 15 Mart’ta, yani Medipol Başakşehir ile sahasında oynayacağı maçın ardından yarışın dışında kalabilir.

SOSA DURAN TOPLARDA KALMAMALI, TAKIMA LİDERLİK ETMELİ

Bordo mavili ekipte stoper Hüseyin Türkmen ve sağ bek Kamil Ahmet, orta sahada ikinci sarı kartla kırmızı kart gören Obi Mikel, Malatya’daki performansının altında kalan Guilherme ve dün ilk yarıdaki Ekuban bir an önce toparlanmalı. Sosa sadece duran toplarda takıma yaptığı katkıyı oyun içerisinde takım liderliği ve arkadaşlarını yönlendirerek de yapmalı.

POTANSİYEL VAR AMA...

Sörloth bu takım için çok önemli ama onun hareketlendiği noktalara gerçekçi ve sonuç odaklı paslar atacak yetenekler takımda var ama ciddi bir konsantrasyon yokluğu içindeler. Sörloth kesinlikle küstürülmemeli, oyun gol bölgesinde onun üzerinde oynanmalı. Dediğim gibi “Sörloth atacak, Uğurcan tutacak, Trabzon kazanacak...” Bu böyle gitmez.





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