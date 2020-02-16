Liderlik temelini güvenden alır

22 maçta 66 puanın 38’ini toplayabilmiş F.Bahçe gibi bir takımın psikolojik ezikliği, bütün ağırlığıyla G.Saray maçı öncesi üstünde... İkinci sınıf insanlarla birinci sınıf işler başarılamaz. Dirar bekte dünkü gibi koridor olur, öne çıktığında koridor açar. Ersun Yanal birinci sınıf oyuncuları (Jailson, Dirar, Tolga, Deniz) ilgisiz yerlerde kullanmaktan vazgeçmiyor. Yerinde, en iyi olduğunu sanan özgüveni oldukça yüksek bir kaleci Altay ve gerçek yerinde oynamadığını bilen ve hata üstüne hata yapan orta saha orijinli ürkek Jailson... F.Bahçe’de bu savunma savunma değildir. Bu kadar kifayetsiz oyuncularla hala “iyiyiz” kandırmacası içinde bir ‘avunma’dır.

ÖZGÜVEN NOKSANLIĞI VAR

Bloklarıyla bu kadar yavaş hareket eden, hızlı gelen her rakip atağında açık üstüne açık veren F.Bahçe nasıl şampiyon olacak? Rakip kale sahasında bile topu kaleye vurmaktan imtina eden, pas atacak arkadaşını arayan F.Bahçeli futbolcuların bu özgüven noksanlığının sebebi nedir? Bu takım kimliğini kaybetmiş veya kaybettirilmiş. Şampiyonluk hesabı yapan iki İstanbul takımı ve ligde kalma savaşı veren iki Ankara takımı haftaya derbi maçlarına çıkacak. Fenerbahçe’nin Galatasaray derbisi öncesinde mutlaka kazanmak için çıktığı maçta sıfır konsantrasyon, müthiş panik ve tam dağılmış bir kadronun tükenmişlik sendromu vardı. Ve maçın skoru da bu görüntünün hakkını verdi. Topa sahip olma, ceza sahasına onlarca orta yapma, kaleye daha fazla şut atma, maçı kazanmanın yolları değil. Dün güçlü ve amaca yönelik hareketlerin gerçeğini hep Ankaragücü yaptı. Futbolda kontratak kilitli kapıları açmak için en iyi anahtardır. Ve Ankaragücü, Michalak adında bir Polonyalı ile bunu çok iyi yaptı.

HER RAKİP BÖYLE OLMAZ!

Ligde 14 maç sonra geçen hafta Malatya’da kazanan, dünkü maçta parlayan devre arasında 1 Polonyalı, 1 Gürcü ve 1 Lüksemburglu ve Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki Ankaragücü maçı bileğinin hakkıyla aldı. Hem de Orgill ve Scarione gibi iki asını, Gençlerbirliği maçını düşünerek riske etmediği halde. Başkent ekibi kontratak futbolun en güzel örneklerini F.Bahçe savunması karşısında verdi ama böyle bir savunmayı her zaman bulamaz.

AYNI TEKNİK ADAM İKİ AYRI FENERBAHÇE

M.Reşit Akçay’ın “Trabzonspor şampiyon olsun isterim” demeci, çoğunlukla çarpım tablosunu bilmekten ve 45 derecelik bir açı çizmekten aciz ülkemin insanı kafasında tahrik edici kıvılcımlara yıl açabilir. Dün F.Bahçe seyircisinin Ersun Yanal’a çıkardığı davetiye G.Saray maçı sonrasında ne ölçüde gerçekleşir bilemeyiz. Bildiğimiz tek şey itimadın kaybolduğudur. Ersun Yanal’ın yeniden Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilmesinde, şampiyonluğun kazanıldığı günlerindeki göze hoş gelen futbolun etkisi büyüktü. Ama bu kadro o günlerin kadrosunun çok çok gerisinde.

SERDAR AZİZ'İN GOLÜ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Presi yediğinde pas yapmakta zorlanan, rakip alana gitmekte ve hızlı mesafe kat etmede başarılı olamayan F.Bahçe, herkesin ezberlediği oyun formatında ısrar etmemeli, yeni ve değişik, rakibi şaşırtacak şablonları oyuna yansıtmalı. Dünkü maçta, F.Bahçe golünde imzanın stoper Serdar Aziz’e ait olması bile düşündürücü. Son haftalarda Muriç’in inişe geçen performansı durdurulamazsa F.Bahçe’nin şampiyonluk yarışı hayal olur. F.Bahçe özellikle rakip alanda hızlı paslar yaparak ve hızlı adamlarını defans arkasına sarkıtarak gol bulmak zorunda ama tek hızlı Rodrigues. O da sakattı ve sahada yoktu. F.Bahçe’nin hızlı futbol oynayacak ne formatı ne de kadro yapısı var.

ÇÖKMÜŞ BİR PSİKOLOJİ

Bu çökmüş psikolojiyle F.Bahçe kendi evinde G.Saray maçını da kaybederse yalnız maç kaybetmekle kalmayacak, hem tribünleri hem teknik direktörünü büyük bir ihtimalle artık yanında bulamayacak.





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