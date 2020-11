Kazanmayı istemek yetmez

Böyle bitmemeliydi. Başakşehir özellikle ikinci yarıdaki oyununun ve gol arzusunun sonucunu alamadı, alamazdı. Şampiyonlar Ligi’nde Old Trafford’da ilk yarıyı 3-0 geride kapattığı maçı çeviren takım var mıdır şu an bilmiyorum. Uçurtmalar, rüzgar gücüyle değil, o güce karşı koydukları için yükselirler. 23. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında oynayan M.United’ın Alex Ferguson sonrasında eski rüzgarı kalmamış hatta sıradan bir takım halini almış görüntüsü İstanbul’da Başakşehir mağlubiyetiyle alay konusu olmuştu. Dört as oyuncusuyla sahaya çıkan ev sahibi takım Başakşehir uçurtmasının yükselmesine dün izin vermedi.

‘BU SEFER CiDDiYiM!’

Yüksek konsantrasyonla maça başlayan, oyunu Başakşehir sahasına yıkan, ayağa hızlı ve derinlemesine paslarla oynayan United, “Bak bu sefer ciddiyim” diyen bir havadaydı. 7. dakikada Fernandes’in attığı mükemmel vuruşla maç adeta bitti. Hele hele Visca’nın kaçırdığı golün ardından gelişen Manchester atağında Mert’in topu ellerinin arasından Fernandes’in önüne bırakması ve bu oyuncunun plasesi ile skor 2-0 olunca ev sahibi de bir rehavetin içine girdi.

MERT’iN BÜYÜK HATASI

Okan Buruk’un kişilikli oyun oynatmak ve galibiyete ortak olduğunu rakibine hissettirmek için önde basma planını her İngiliz takımı çok rahat bozardı. United da öyle yaptı. Başakşehir üçüncü bölgede iyi pas yapan, oyunu çevirebilen bir takım ama dönen toplarda kendi birinci ve ikinci bölgelerinde rakibi durduracak bir oyun anlayışı yok. Maç boyunca Visca ve Demba Ba başta olmak üzere birçok net pozisyon bulan Başakşehir atak sonlandırmada etkisizdi. Maçın kırılma anı 19. dakikada Milli Takım’ın ve Başakşehir’in kurtarıcısı ve Türkiye’nin en iyi kalecisi Mert’in çok büyük hatasıyla skorun 2-0’a gelmesiydi.

KONSANTRASYON EKSiĞi

Ünlü İtalyan futbolcu Roberto Baggio “Yaptığım hiçbir hareketten pişmanlık duymam. Bugünün hataları yarının deneyimleridir” der. Doğrudur ama Mert kucağına gelen topu Fernandes’in önüne bırakmayacak kadar deneyim sahibi zaten. Başakşehir’de dün en büyük sıkıntı konsantrasyon eksikliğiydi. Old Trafford’un büyüsünden etkilenmiş gibiydiler. Gol arzusunu maç boyu kaybetmeyen ekibimiz 75’te Deniz’in nefis frikiğiyle golü buldu. Özellikle ikinci yarı United’a korku dolu anlar yaşattı. Başakşehir temsil olarak disiplin olarak iyi ama konsantrasyon açısından ve oyun planlaması itibariyle maçı zaten ilk yarıda kaybetmişti. İstanbul’da Leipzig önünde alacağı bir galibiyet Şampiyonlar Ligi’nde ilk provasını yapan Başakşehir içini yeterli olacaktır.

