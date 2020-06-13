Kayseri yenilgiyi istedi, maç Fener'in hakkı değildi

Kayseri, Ozan’ın atılmasıyla kazanmaya başladığı, 60. dakikada Mensah’ın golüyle kazandığını sandığı maçı, Emre ve Tolga’nın oyuna girmesinden sonra bitime 3 dakika kala 2 dakika yediği 2 golle kaybetti. Kaleci Altay ve Gustavo’nun geceye damga vurduğu maçtı. Ve dünkü Emre Belözoğlu, oyuna girdikten sonra maçı çevirerek, futbolculuğunun, spor yöneticiliğinin çok çok üstünde olduğunu bir kez daha gösterdi.

3 PUAN ÇIKMALIYDI

Son 7 lig maçını kazanamamış, zirvedeki ilk 3 takımın 10 puan gerisine düşmüş, şampiyonluk rüyası bitmiş, Avrupa işi kupayı kazanmaya kalmış, konsantrasyonu dağınık bir Fenerbahçe. Kayseri, kümede kalma savaş veriyor. Salı günü Trabzon’la Türkiye Kupası yarı final maçına odaklanan Fenerbahçe karşısına galibiyet için çıkmalıydı Kayserispor. Hele hele rakibinin 10 kişi kalmasıyla Kayseri için galibiyet dışındaki her skor mağlubiyetten farksız olacaktı. İlk dakikada Ozan’ın nefis gol hamlesi, 46 ve 48’de Mevlüt ile Gustavo’nun şutlarının direkten dönmesi, yine Ferdi’nin ara pasında Rodrigues’in şutunun üstten dışarı gitmesi Kayseri için şans anlarıydı. Fenerbahçe kötü oynadığı devreyi 4 net gol pozisyonuyla bitirdi. Kayseri şahsiyetli top oynamadı. İhtiyacı olanı almak için formaliye maçına çıkan rakibi karşısında hedef odaklı atakları yapamadı.

KAPTANLAR...

Ozan Fenerbahçe’nin kaptanı. Emre sportif direktör adayı. 14. dakikada rakibi Djedje’nin ayak bileğine basarak kırmızı kart gören Ozan, salı günü Trabzon maçında yok. Dünkü gibi bir formalite maçında Fenerbahçe’nin kaptanı Ozan, salı akşamı Türkiye Kupası’nda Trabzonspor ile oynanacak yarı finalde maçını düşünerek daha dikkatli ve sorumlu olmalıydı. Emre, futbol hayatını bu sezon bitiriyor. Sportif direktör adayı. Ve futbol hayatı boyunca öfkesini kontrol edemeyen Emre, dün de hakemin Ozan’a gösterdiği kırmızı karta tepki olarak oturduğu sandalyeyi sahaya fırlatarak, yaşının, kariyerinin, beklentilerinin kabul edemeyeceği bir şey yaptı.

SIRADAN KADRO

Son 10 yılın en sıradan kadrosuna sahip Fenerbahçe’de, iki kaptanın davranışları dışında Gustavo, Ferdi, Altay ve Serdar’ın futbol arzuları, gelecek yıl takımın demirbaşı olma isteğinden kaynaklanıyor. İkinci yarı Mensah’ın nefis frikik golünde Altay’ın yapacağı bir şey yoktu. Son çeyrekte oyuna giren Emre ve Tolga ile Fenerbahçe pas yapmaya Kayseri kapanmaya başladı. Korkunun ecele faydası yoktu. Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, takımını tüm hatlarıyla geri çekerken, iyi paslarla doldur boşalta dönen Fenerbahçe takımı, 87. dakikada penaltıdan Vedat Muriç’in attığı golle skoru eşitledi. Ve bir dakika sonra Gustavo, maçta 3. defa aynı mesafeden aynı güzellikte vurdu ve Fenerbahçe’yi galibiyete taşıyan golü attı.

HER ŞEY KONTROL ALTINDAYSA HIZLI GİTMİYORSUNUZ DEMEKTİR

28 Haziran 2013’ten bu yana Fenerbahçe’de hiçbir teknik adam iki yıl üst üste görev yapmadı. Yanal, Kartal, Pereira, Advocaat, Kocaman 1’er yıl görev yaptı. Cocu, Koeman dörder ay, son olarak Yanal 15 ay görev yaptı. Dün maça Tahir Karapınar maça teknik direktör olarak çıktı, neden? 3 Mart’tan bu yana 3 ayı aşkın zaman içinde Fenerbahçe’yi gelecek yıla hazırlayacak teknik direktörü getirmedi Fenerbahçe ya da getiremedi. Türkiye’yi, Fernerbahçe kimliğini, spor medyasını kendi takımını tanıyacak, ekipteki oyuncuların kalitesini anlayacak ve bu takımın formatını oluşturmak için 8 lig haftası ve iki Türkiye Kupası karşılaşması olmak üzere 11 maç izleyecek bir teknik direktör için bu inanılmaz bir fırsattı. Teknik direktör arayışında Belözoğlu’nun dominant olduğu, Avcı önerisinin yönetimden döndüğü, Bjelica ve Erol Bulut arayışlarının gerçek olduğunu bilmeyen yok. 3 ay boşa geçti. Umarım bunun sıkıntısı yaşanmaz. Yeni teknik direktöre geniş zaman verilmesi başarılı olması için hazırlanması şarttı. Eğer her şey kontol altındaysa yeterince hızlı gitmiyorsunuz demektir. Fenerbahçe yönetimi, yeni teknik direktörü bulmalı, takımın başına koymalı.

UMARIM BU 72 MAÇ VAKAYI ARTIRMAZ

Ben de Türk’üm ama Türkler kadar cesur değilim. Korkuyorum Kovid-19’dan. Ekmeğin, ekonominin, hayatın önüne alındığı, dünkü vaka sayısının 1195 olduğu ülkemizde 8 haftada oynanacak 72 maç umarın yeni vakalara neden olmaz.

ALTYAPIYA GELDİYSE ORAYA BAKMALI

Tahir Karapınar Fenerbahçe Kulübü’nde eğer altyapının başına geldiyse oraya odaklanmalı. Liderlik, geleceğe yöneliktir. Ama yönetmek bugüne... Ali Koç liderliğinde Fenerbahçe, takımı yönetecek teknik direktöre bu 7 haftalık dönemde zemin hazırlamalı ve ufak açmalı. Yoksa takımda bir yıl kalamayan ya da bir yıl sonunda gönderilen teknik direktörlerin akıbetini yaşayabilir henüz yerine konmamış Fenerbahçe Futbol A Takımı’nın teknik direktörü.