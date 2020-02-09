Kaçan galibiyete kim yanmalı?

Ama ne var ki futbol sadece kurallar oyunu değildir. VAR uygulamasının futbola katkı yapmayacağına en baştan beri inanan biriyim. Hele bizim gibi ülkelerde futbolu kaosa götürdüğü gerçek. Kural, “Topun ele çarpması penaltıdır” demez. Jailson’un bana göre eline çarpan top bana göre penaltı değil. Yeni kural uygulamalarında, elin açık olması itibarıyla topun ele çarpmasına penaltı veriliyor. Jailson topu görmedi bile, nasıl eliyle dokunsun. Ama hakemin yanlış verdiği penaltı kararını tekrarlatması doğru.

KONTROLSÜZ BİR FUTBOL

Bu sezon hakemleri konuşmaktan, yazmaktan, demeç üstüne demeç yağdırmaktan, suçlamalardan, kollama ihbarlarından başka yaptığımız bir şey yok. Bu böyle gitmez. Son Başakşehir ve Trabzon maçlarının coşkulu ve iyi futbol oynayan takımı F.Bahçe dün maça heyecanlı ama kontrolsüz bir futbolla başladı. Ve maçın tamamında dominant olamadı. Bunda, çok iyi kadrosu olan ve ligde zirve hesabıyla son 5 maçını kazanan Alanya’nın oyun anlayışı ve saha parselasyonu etkiliydi. Maçın başında Bakasetas’ın vuruşunda mutlak golü kurtaran kaleci Altay oyunun genelinde F.Bahçe’nin iyilerindendi. Riski göremezsen ilerleyemezsin. Kaplumbağalar bile önünü görmek için boynunu dışarı çıkarmak zorundadır. İkinci yarı risklerle öne çıkan F.Bahçe’nin geri hatlarında Alanya istediği boşlukları bularak kontratak yapmaya başladı. F.Bahçe bütün hatlarıyla yüklenirken 53. dakikada siopis’in Rodrigues’i düşürmesiyle kazanılan penaltıyı Kruse’nin gole çevirmesi durumu 1-1 yaptı. Bir dakika sonra Muriç ikinci gole çok yaklaştı. Ve 5 dakika sonra ise Alanya ikinci penaltısını kazandı.

DİSİPLİN KAYBOLDU

F.Bahçe'nin stoper sorunlarını bilmeyen yok. Jailson, Campos’u düşürerek Alanya’ya ikinci penaltıyı kazandırdı ama Cisse bundan yararlanamadı. Geride kalan 30+5 dakikada Fenerbahçe’de oyun disiplini kayboldu, riskler alındı, Alanya’nın kontratakları başladı. Gustavo’nun sahaya kalbini koyduğu bu dakikalarda Fenerbahçe 87. dakikada yine Muriç’le galibiyet golüne bir kez daha yaklaştı.

MURIQI'E ALTERNATİF LAZIM

İkinci yarıda ersun Yanal, Deniz, Ferdi, Mevlüt gibi oyuncuları sahaya sürerek ikinci golü bulmaya çok çalıştı. F.Bahçe, gol için Vedat Muriç için alternatifler aramalı. Kenardan sürekli Vedat’a şişirilen toplar artık sıkı tedbir alınan bu oyuncuya gelmiyor bile. Mourinho “Tek santrfor oynarım, onu hareketlendirerek boşalttığı alanlara kenardan ve geriden adamlar sokarım” der. Rodrigues, Ozan, Tolga (Deniz) bu gol hamlelerini yapamadılar. Sadece Kruse’nin üç etkili dalışı gol dalışı vardı. Rodrigues’in neden bu kadar yavaş olduğunu anlayamadım. Karşısındaki Onur mu çok etkiliydi? Dün görüldü ki stoper sorunu çözülmemiş. serdar tamam ama yanındaki yama hep patlayacak. Alanya gücü belli olan bir takım. Oturmuş kadrosu, iyi de bir teknik direktörü var. Hafta içerisinde G.Saray’ı 2-0 yenerken de görüldü bu tablo. Üç penaltı kararının damga vurduğu gecede hakemi konuşmanın kimseye yararı yok. Zirveye oynayan iki takım da ikişer puan kaybetti. Ama F.Bahçe çok yaralı olan taraf.





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