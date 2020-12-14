İki seri birden bitti, kazanan çırak oldu

Alışverişte bile seri sonu satışlar var. Her serinin de bir sonu... Beşiktaş’ta 3 maçlık galibiyet, Alanya’da 2 maçlık mağlubiyet serisi bitti ve kazanan çırak oldu. Usta ile çırağın maçıydı. Ligde Beşiktaş’ı hiç yenemeyen takımın teknik direktörü çırak, evinde son 9 lig maçını da kaybetmemiş, son 6 maçta gol yememiş bir takıma sahipti. Ustanın takımı son 3 maçı kazanmış, basamakları hızla tırmanmıştı. Ama usta maça başlarken lider takımlara karşı 7 maçta galibiyet göremediğini biliyordu.

Alanya, Salih gibi pas trafiğinin kilit adamı ve Efecan gibi müthiş patlayıp defans arkasına sarkan bir oyuncudan yoksun maça

başlarken Beşiktaş N’Koudou, Mensah, NSakala, Oğuzhan gibi yıldızları yedekte bırakacak bir kadro ile sahadaydı. Alanya markasının bu noktaya gelişinde 3 Yunan’ın; savunmada Tzavellas, orta sahada Siopsis ve santrfor arkası Bakesetas’ın oluşturduğu üçgenin büyük etkisi var. Dünkü maçı Alanyaspor’un savunma dörtlüsü ve orta sahası kazandı.

TÜRE O PENALTIYI ÇALMAZDI!

Birkaç gün önce kaybettiğimiz ve maç öncesinde saygı duruşunda bulunduğumuz FIFA kokartlı eski hakemlerimizden İhsan Türe’ye o pozisyonda penaltı çaldıramazdınız. Hatta Pierluigi Collina’ya bile. Topun ele gittiği (çarptığı) anda penaltı olmaz. Elin veya kolun topa bilinçli gitmesi yani çarpmanın kastın olması şarttır penaltı için. Bu bizim bildiklerimiz ama bugünün futbolunda her kural o kadar kolay değişiyor ki.

Alanya, Aboubakar, Larin ile pas bağlantısını kesti ve presiyle Beşiktaş’ı kendi oyununa uymaya mecbur etti. Alanya’nın korneri, ceza sahasına ortası, şutu fazlaydı. Bakesatas direkten dönen topunun 2 dakika sonra skoru 2-0’a getirdikten sonra oyun tam anlamıyla bitti.

‘HeR MAÇI KURTARAMAM’

“Her maçı ben kurtaramam” diyen Atiba, yaratıcı ama tembel Ghezzal, yorgun görünen Aboubakar’ın etkisizliğinde disiplinden kopmayan, hatlar arası balansı iyi kuran Alanya’nın sonuç odaklı futbolu vardı. Son dakikada Beşiktaş lehine verilen penaltı nur içinde yatsın İhsan Türe’nin vereceği bir penaltıydı. Seriler biterken kazanan Çağdaş Atan ve Alanya...

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