Herkes gider Mersin'e!

Bütün Digiturk kahvelerinde, 30 santimetre aralıklarla burun buruna maç izleyenler, ibadethanelerde beden bedene dua edenler, tatil kararı sonrası aynı otobüslerle seyahat edenler ve umreden gelip kasabalarında el öptürenler varken, statların seyircisiz olması ne mana? O zaman Avrupa liglerinde olduğu gibi lig maçlarını 1-2 ay erteleyecek ve ligin kaderini tayin edecek dünkü iki maçı seyircisiz oynatmayacaktınız.

POZİSYONLARA GİRİLEMEDİ

Sadece dün değil, bir hafta önce Sivas’ta kaybedilen iki puanla birlikte yarışın en kritik dönemecinde G.Saray 4 puan kaybetti. Dün derbide 3 puana odaklanması gereken G.Saray, maç boyu oyunu domine edemedi. Ciddi pozisyonlara giremedi. Trabzon’da lider ve ikinci Başakşehir’in 1-1 biten maçının sonrasında G.Saray tüm hesaplarını gol ve 3 puan üzerine yapmak durumundaydı. Beşiktaş da geride kaldığı yarıştan kopmamak, Sergen Yalçın rüzgarıyla yelken almak için kazanmak arzusuyla başlamalıydı. Hele G.Saray galibiyet dışında hiçbir şey düşünmemeliydi. Maç başlarken baktık ki; ligin asist kralı, her kilidin anahtarı Ömer Bayram yedekler arasında ve şişik egosu, megaloman tavrıyla Belhanda ilk 11’de.

ÖMER YEDEK KALMAZ

Terim yanlışını ikinci yarıya başlarken düzeltti ama koca bir 45 dakikayı Elneny-Atiba dirençli ikilisinin arkasına top atamayan ve Feghouli’ye ince paslar veremeyen Belhanda ile geçirdi. Ömer Bayram, içeride veya dışarıda asistleri, şutları ve bitmek bilmeyen enerjisiyle G.Saray’da asla kenara bırakılmaması gereken isimdir.

ONYEKURU ATSAYDI...

Ömer gibi hızlı bir adamı Boyd ile kontrol eden Elneny’ye stoperlere yakın görev veren Yalçın, Boateng’den istediği verimi alamayınca Ljajic’i sahaya sürdü. Yalnız dün akşam değil, geçtiğimiz haftalarda da gördük. Onyekuru da gol vuruşu yeteneği olsa G.Saray bugün şampiyondu.

Mikel'in Covid-19 için “Evde çocuklarımla oturmak istiyorum” diyen tweetine Falcao’nun “İnsan sağlığı futboldan önemli” diye destek vermesi dünya futbol arenasındaki bir depremin sonucu. Sonuçta seyircinin olmadığı futbol kalitesinin vasatı aşmadığı ama şampiyonluk yarışnı yakından ilgilendiren iki maçın dün skoru da berabere bitti.





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