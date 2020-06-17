Hem iyi hem diri olan kazandı

Bu maç Fenerbahçe için çok ama çok önemliydi. UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara katılma yolunda, taraftara moral, heyecan verme ve yönetimi nefeslendirme açısından mutlaka Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda finale yürümeliydi. Fenerbahçe iki pasta bu kadar kolay golü nasıl yer? Sarı lacivertli ekibin savunması, kaleci Altay’ın kariyeriyle oynuyor adeta. Sezonun yıldızı Sörloth 2 gol attı, Emre’yi oyundan attırdı. Ve takımını Türkiye Kupası’nda finale taşıdı. Ben, bu skora şaşırdığımı söyleyemem. Bu sezon Fenerbahçe için artık yok. Taraftar hatıralarla avunacak.

BAŞKA ANLAMI VARDI AMA...

Pandemi sonrasında isteksiz, kaygılı ve düşük konsantrasyonlu bir Kayseri maçının ardından bu maçın başka bir anlamı vardı. Ama Fenerbahçe futbolcu grubu bunu kavrayamadı. F.Bahçe kadrosu, kalitesi bu olamaz. Büyük değişim şart. İvedilikle teknik direktörü bir an önce bulmak lazım. Yeni hocanın o kadar çok işi var ki... Kayseri maçında kulübede sarı kart gören Emre, dün de kırmızı gördü.

‘Elden gelen’ subjektif, ‘üstüne düşeni yapmak’ objektiftir. Emre Belözoğlu hem subjektif hem objektif davranışlarıyla kendine ve takımına zarar vermeye devam ediyor. Öfke kontrolü sıfır, kendini kolay kaybeden Belözoğlu’nun F.Bahçe’de kariyer yapması çok zor. Mesele ne kadar iyi olduğun değil, ne kadar iyi olmak istediğindir. Emre iyi insan olabilir. Ben de öyle tanıyorum ama bir profesyonel olarak takıma sürekli zarar veriyor.

SERDAR AZiZ ŞANSSIZDI

Trabzon maçın başında rahatladı. 6. dakikada ekuban’ın uzun mesafeli diyagonal pasını Sörloth’un alışı, kontrolü ve şutu ne kadar güzelse, Serdar aziz’in şanssızlığı da o kadar büyüktü. Serdar Aziz’e çarpan top kaleciyi kontrpiyede bırakınca Trabzon 1-0 öne geçti. İşlerin zorlaştığı anlarda muriç gayretli ama etkisiz, Rodrigues, yanar döner bir anlayıştaydı. Hasan Ali ve Deniz’in kullandığı Fenerbahçe sol kulvarı, Trabzon’u epey zorladı. Hasan ali’nin nefis ortasında 42. dakikada Deniz Türüç, nefis bir sol yarım voleyle skoru eşitledi.

KARAPINAR’I ANLAMAK ZOR

Trabzon Göztepe sınavının yorgunluğu, biraz da ilk maçın skoruyla kontrollü bir futbol ve aşırıya kaçmayan performans sergiledi. ekuban, 84’te kişisel becerisiyle soldan getirdi, Sörloth durumu 2-1 yaptı. F.Bahçe’nin oyun disiplininden koptuğu bu dakikalarda 4 Trabzonlu oyuncunun yaptığı baskın, novak’ın golüyle sonlandı. Tahir Karapınar’ı anlamak da zor. Kayseri maçında sahanın en iyilerinden Ferdi’yi oyundan çıkarırken, dün de F.Bahçe’nin en iyilerinden deniz Türüç’ü dışarı aldı. Bir an önce asli görevine dönmesinde ve ali Koç’un da F.Bahçe’ye gelecek yılın hocasını getirmesinde fayda var.