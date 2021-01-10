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Haber Giriş: 10.01.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Hazırlık maçı bile ciddiyet ister

İlker YASİN
İlker YASİN
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İlker YASİN
İlker YASİN
Hazırlık maçı bile ciddiyet ister
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‘Biz bu G.Saray’ı yeneriz’ diyen Cavcav da oyun anlayışıyla Kaplan da skorda etkili oldu.

2 haftada kaybedilen 5 puan sonrası sahaya inen Terim’in tekrar dümende olmasına gerek bile yoktu. Çünkü Gençlerbirliği’nin dümeni de boştu. Bence şişik egolu, büyük yetenek ama veteran Belhanda’yı Terim göndermek ister ama göndermez.

Eğer Belhanda çok gitmek isterse bu baş ağrısından kurtulmak ister Terim ama Belhanda’dan iyisi varsa...

Terim maç öncesi “tüm orta saha oyuncularımız sahada. Hepsi bu kadar derken” bu bölgeye ihtiyacı ve talebi olduğunun mesajını verdi kuşkusuz. Gerçek ortada zaten. 3 günde 1 maç trafiğinde sakat ve cezalı oyuncu bolluğuna ağlamak yerine, yüksek standartlarda maçı götürecek, çevirecek klas bir orta saha yıldızının yokluğuna dert yanmak bu.

ARDA YORULAN BiR STAR

Fulham’dan Seri, Başakşehir’den irfan Can, Alanya’dan Salih... Hangisi gelirse gelsin takımın ciddi bir yarasına merhem olacaktır. Akbaba sakatlık psikozunun etkisi altında. Belhanda dün olduğu gibi keyfi yerindeyken ve geniş alan çokluğunda hat-trick yaparak oynayan ve skora giden bir oyuncu.

Kılınç-Ömer cezalı, Arda boş alan bulduğunda kritik golleri ve en iyi asistleri yapan ama çabuk yorulan bir star. Ağır, dönüşleri zayıf luyindama’yı yedek bırakıp elindeki en iyi orta oyuncusu Donk’u geri dörtlü içinde pas çıkış istasyonu olarak kullanmak orta sahayı en arkadan başlatmak demekti. Konya’nın 2 beki G.Saray’ın 2 beki sürklase etmişti. Dün o iki bek linnes ve Saracchi’nin yerinde Şener ve Taşdemir sahadaydı.

G.Saray orta sahası ile değil kenar hücum organizasyonlarıyla farka gitti dün akşam. Bir de “Biz bu G.Saray’ı yeneriz” diyen Gençlerbirliği Başkanı Cavcav’a inanan ve İstanbul’da kazanma arzusuyla farklı yenilgiye davetiye çıkaran teknik direktör Mustafa Kaplan da maçta ve skorda etkili oldu.

EN VERiMLi BEK TAŞDEMiR

Bence Emre Taşdemir G.Saray beklerinin en verimli olanı. Dün sol çizgideki mükemmel performansı, Arda ve Diagne ile solda kurdukları pas üçgenleri skorun büyümesindeki etkenlerden biriydi. Taşdemir oynadığı her maçta gösterdiği performansla yerinin 1. adamı olma hakkını elde etmiştir. Futbol bir mücadele oyunu ve bir mücadelenin hep bir dengesi vardır. Oyun içinde sistemler değişmekte, özgürlükler ve şov için de biraz yer kalmaktadır. Ama G.Birliği dün ne mücadelenin ne sistemin ne de özgürlüklerin ve şov için harcanacak çabaların yanına yaklaşamadı. 6 gollü galibiyet G.Saray’ın oynadığı futbolun hakkı değildi. Salı günü kupada Malatya hafta sonunda ligde Beşiktaş ile derbi karşılaşmasına çıkacak G.Saray’da bu skor yüzleri güldürebilir. Ama inanıyorum ki özellikle orta sahada başlayan geri dönüşü ve hücuma çıkışı yavaş, fiziksel mücadele arzusu düşük oyuncular grubunun arasında dinamik bir anlayış getirmek lazım. Bu da Terim’in işi.

Hazırlık maçı bile ciddiyet ister

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İlker YASİN
İlker YASİN
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