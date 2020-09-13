Guardiola sistemi Galatasaray

Arda ve Emre Kılınç’ın gelişi bu bölgeye kan pompalar mı düşüncesiyle bu iki futbolcuyu dikkatlice izledim. Daha ilk maç ve yarım yapmak için çok erken ancak hem Emre hem Arda’nın, Seri ve Lemina’nın gerisinde kalacağını düşünüyorum. Dünkü maç 8-2 de bitebilirdi. Maçın başında ağır bir penaltı kararı sonrası gelen golle geriye düşen Gaziantep, karşılaşmanın 82 dakikalık bölümünü tüm disiplinlerden koparak kamikaze gibi oynadı. Sumudica biraz atak ve gözü kara bir teknik adam. Kapalı oyunu sevmiyor. Dün takım disiplininin kaybolmasına adeta önayak oldu. Maçın 35. dakikasında, art arda üç mutlak golü kaleci Günay önlemese, Emre-Belhanda-Falcao sayısız gol kaçırmasa skor dediğim gibi olurdu.

FALCAO GERİYE ÇEKİLİNCE

Guardiola'nın oyun sisteminde Barcelona 4-6-0 düzeninde bir görüntü veriyordu. Mourinho da santrfor bölgesindeki oyuncunun geri gelmesini ve kenardan ceza sahasına girecek oyuncuların onun boşalttığı alanlarda gol bulmasını isterdi. Dün Terim de Falcao’yu orta sahanın içine katarak ve kenar adamlar dışında Falcao’nun boşalttığı alana orta sahadan da adam sokarak hem Mourinho’nun dediği modeli yaptı hem de Guardiola’nın sistemine yakın bir şablon oluşturdu. Ve bu sistemde Falcao hem asist özelliğini kullanarak kenardan gelen Emre’ye gol attırdı hem de Feghouli’nin kendi alanına giderek çok kez golle burun buruna gelmesini sağladı.

Arda, Falcao, Belhanda, Feghouli gibi çok iyi pas yapan ve adam eksilten oyuncularıyla G.Saray golü bulmanın yollarını öyle veya böyle buluyor. İki bek, Omar ve Saracchi ofansif bir görüntü verirken stoperler Marcao ve Luyindama Terim’in en sağlam bölgelerinden biri. Geçtiğimiz yıllardaki performansları inişli çıkışlı olan Belhanda ve Feghouli’yi dün biraz toparlanmış buldum. Donk’un hem stoper hem orta saha oynama meziyeti, Babel’in tecrübesi ve oyun geliştirip bitirme becerisi, G.Saray için büyük kazanç. G.Saray’ın bu yıl şampiyonluk yarışında olmazsa olmazları; 1. Diagne kazanılacak, 2. Belhanda-Feghouli ikilisinin performansı yüksek ve sürekli olacak, 3. Marcao-Luyindama tandemi sakatlık ve cezalarla bozulmayacak, 4. Falcao’nun asist özelliklerinden yararlanılacak.

Kuralların uygulanması kadar hakem tarafından uygulanması da önemlidir. Kural topun ele değil, elin topa gitmesini yani kasıt unsurunu önde tutar. Bahattin Şimşek’in penaltı kararı ağır bir karardı.