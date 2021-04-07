Gecenin yıldızları Bakasetas ve kaleci Doğan

Bakasetas... Bu Yunan tam bir karakter abidesi. İnsanlığı, rakibine ve işine saygısı takdire şayan. Trabzonspor takımının belkemiği, dün beraberliği kurtaran oyuncu. Başkan Ağaoğlu 3 milyon Euro verdiği zaman “İçim yandı” demişti Bakasetas için ama 2-3 kat fazla paraya satacağı, takımına müthiş bir katkı sağlayan böyle bir futbolcuya sahip olmanın hazzını duymalı. Kaleci Doğan 18 yaşında. Türk futbolunda son yıllarda artan yıldız kaleci grubuna katılan gençlerden biri. Dün yapmış olduğu muhteşem kurtarışlarla geceye damgasını vuran isimdi.

Dün Trabzon her şeyi yaptı. Yediği golden sonra 25 dakika müthiş bir baskı uyguladı, rakibi kendi sahasından çıkartmadı ve Bakasetas’la beraberliği buldu. İkinci yarı Hamza Hamzaoğlu geride kalarak puan alamayacağının farkına vardı, oyuncu değişiklikleriyle takımını Trabzonspor sahasına taşımayı başardı ama iki topu direkten dönen ve kaleci Doğan’ı bir türlü geçemeyen Trabzonsporlu oyuncular “Daha ne yapacağız, girmedi mi girmiyor” diyebilir. Bununla kendilerine bir mazeret ortamı yaratabilirler. F.Bahçe maçından sonra şampiyonluk hedefi kırılan ve hedefe bir türlü odaklanamayan Trabzonspor’da futbolcular potansiyellerini artık performansı zorlanıyorlar. Dün Kayseri’nin 1 puan almak için gösterdiği cansiperane mücadeleyi Trabzonsporlu futbolcular oyunun bütününde gösteremediler.

SAVUNMADA SIKINTI

Trabzon’un şu an en büyük derdi önünde bir hedefin olmamasıdır. Kadronun özellikle defansta ve orta alanda sıkıntı yarattığı ve ciddi alternatifler oluşturmadığı da başta Abdullah Avcı olmak üzere herkesin bildiği bir gerçek. Dün gece renkli hareketli pozisyonu bol olan insanları heyecanlandıran bir futbol maçı izlendi ama iki isim mücadeleyi damgasını vurdu. Hem gol pasının atılacağı yerdeki yaratıcı rolüyle hem de golün atılacağı noktada bitirici özelliğiyle Bakasetas farklı bir konumda olmalı. Ve gecenin kahramanı Doğan meziyetleri, artı şansının da biraz yardımıyla kurtardığı 10 gol pozisyonuyla maçın adamı olarak anılmadı.

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