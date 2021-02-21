G.Saray’ın futbol esareti

G.Saray savunmada kazandı. Maçın ilk 25 dakikasındaki futbolu, geride kalan 75+uzatma dakikalarında da oynama şansı buldu G.Saray. Ama oynayamadı. Maçın başında özellikle Caulker’ın arkasına atılan uzun mesafeli diyagonal topların tekrarlanmaması, rakip defans üzerine kontra ile gidilmemesi, gol vuruşları yanında asist ve duvar özellikleri olan Mostafa Mohamed’in kullanamaması, topla buluşturamaması, yani G.Saray kenar yönetiminin maç başındaki oyun ritmini unutması Alanya’ya özellikle ikinci yarının tamamında rakip üzerinde büyük baskı imkanı verdi. Ev sahibi takımın özgüveni yükseldi.

SALiH DiREĞE TAKILDI

5. dakikada Mohamed’in direkten dönen topu öncesinde rakipten kurtuluşu ve de ayak içiyle harika vuruşu Mısırlı’nın G. Saray’a çok para kazandıracağının ilk işaretlerinden biri olabilir. 18’de Alanya defansının sağında açılan koridora bu sefer Mohamed’in yerine Emre Kılınç girdi ve iki darbeli vuruşla golü getirdi. O gol öncesinde Salih’in direkten dönen topu da Alanya’nın maç boyunca gole en çok yaklaştığı andı.

MOHAMED iŞLEVSiZ KALDI

Ve ikinci yarı G.Saray sahasında, kalesinde oynandı. Terim, atılan golün üstüne yatmak, en iyi skorun en iyi futbola yeğ tutulduğunu göstermek istiyor gibiydi. Bu durumda Mohamed işlevsiz kaldı. Onyekuru geniş alan bulamadı, istediği pasları alamadı. İkinci devre Alanya bastırdı, G.Saray bütün hatlarıyla savunmada kaldı. Maç adeta tek kale oynandı. Dünkü skoru koruma odaklı oyunda hücum için alınan Mohamed, Onyekuru ve Fernandes’ten verim almak zorlaştı haliyle. Luyindama, Marcao, Ömer ve Etebo’nun yükü de arttı. Son dakikalarda Alanya’nın yoğun baskısı altında Muslera kurtarışlarıyla sahne almasa bir gol ile G.Saray yıkılacak ve Terim maçın yüzde 25’inde topla oynayan takımın hocası olarak başka hikayeler yaratacaktı kuşkusuz.

BU 3 PUANIN ANLAMI BÜYÜK

Zorbay Küçük’te gelecek görüyorum ama dün 23’te Onyekuru’ya Umut’un darbesi bir penaltıydı. 35’te Babacar’ın topa müdahalesi kötü niyetli değil ama ayak darbesinin Luyindama’nın başına teması bir kırmızı kart olabilir. Ve Terim 5 dakikalık Luyindama tedavisinin sonrasında hakeme yaptığı el hareketleriyle bir başka hikayeye kapı aralayabilirdi. Son iki lig maçını kaybettiği, 10 gün önce kupada elendiği Alanya önünde deplasmanda alınan 3 puanın çok büyük anlamı var kuşkusuz. Ama ne olursa olsun bildiğim Terim’in dün geceki futbol esaretini ne Şampiyonlar Ligi maçlarında ne UEFA Kupası’nın kazanıldığı yolda Avrupa’nın devlerine karşı yapılan maçlarda gördüm.

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