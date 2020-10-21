Futbol bir eğitim ve kültür işi

Başakşehir kazanamazdı. Neden? Bir yanda Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk maçına çıkan Başakşehir, karşısında geçen sezon Devler Ligi’nde Borussia Dortmund ve Atletico Madrid’i eleyip yarı finalde PSG’ye elenen Leipzig. Bizim tarafta kendi liginde sondan ikinci Başakşehir, rakip ise Alman Ligi’nin lideri Leipzig. Bir yanda 21 yaşındaki Fransız Upamecano’yu 2017’de Salzburg’dan 10 milyon Euro’ya alan ve 60 milyonluk Liverpool teklifine prim vermeyen Leipzig. Öte yanda 35 yaşındaki veteran Skrtel’ı Atalanta’dan bedelsiz alan Başakşehir. Bir tarafta son 5 yılda sattığı futbolcularla kasasına 190 milyon Euro koyan, bu sezon sadece 23 milyon Euro bonservis parası ala, 25 yaşından büyük futbolcuya bakmaya, genç ve ucuz alıp yüksek bedellerle satan Leipzig, diğer tarafta Skrtel, Demba Ba, Mehmet Topal, Giuliano, Chadli gibi 30’unu aşmış oyuncularla oynamaya alışmış, şampiyon olduğu halde tek futbolcusunu satamamış, üstüne 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemiş Başakşehir. Bizim yanda, 46 yaşını bitiren Okan Buruk’u genç geleceğin hocası diye takdim edenler, Alman tarafında 33 yaşındaki Nagelsmann’ın Hoffenheim’dan sonra Leipzig’deki başarısına da alkış tutmayanlar.

4-5 FARK OLABiLiRDi

Başakşehir dün kazanamazdı çünkü daha yaşlı kadrosu, daha ağır çekim bir futbol anlayışı, daha yavaş patlamayan futbolcuları vardı. Hızlı oynayan, stoperi santrfor, santrforu bek olan, blok halde ve dönen, fizik gücü yüksek bir takımdı Leipzig. Topsuz koşularla rakip defans kurgusunu bozan ve kıvrak hızlı adamlarını defans arasına kaçırıp Angelino’ya dört dakika arayla iki gol attıran takım Leipzig. Mert klasik kurtarışlarına devam etmese ilk yarı 4-5 olurdu. Alman ve Türk takımlarının felsefeleri arasında dağlar var. 2017 eylül ve aralık aylarında Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş, Leipzig’i 2-0 ve 2-1 yendi. Beşiktaş’ta bugün sadece Atiba varken, sattığı çok kaliteli 7 oyuncuya rağmen dün akşam 5 oyuncu Alman ekibinde yerini koruyordu. Futbol artık bir endüstri, eğitim, kültür, yatırım ve felsefe işi. Biz bu işe başlamakta çok geç kaldık.

FUTBOLA KARŞI SORUMLULUK

Başakşehir değil bir başka takımımız olsaydı sonuç değişmezdi. Covid 19 felaketinin Avrupa’yı ayağa kaldırdığı vaka sayılarının 20 bine vardığı ortamda Almanlar dün maça 8500 seyirci alacaktı ama artan Covid olayları nedeniyle 999 taraftarı kurayla stada kabul ettiler. Bu, futbola ve insana karşı gösterilen bir sorumluluktur. Ve bu da eğitimin, kültürün bir parçasıdır.

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