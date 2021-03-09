Fenerbahçe’ye 45 dakika yetmez

Tarikat ayinleri de, diskotekler de dakikada 124 vuruş formülüne dayanır. Dans eden bir insanın kalp atış hızıdır bu. Transa geçilir. Dün başlama düdüğüyle beraber Konya önünde F.Bahçe işte böyle bir trans halindeydi. Rakip alanda pres yapan, kendi sahasından çok hızlı kontraya çıkan, performansı artan Sosa ile oyunun iki yönünde de hakimiyet kuran ve Pelkas ile hep gol hamleleri yapan bu takım ilk yarıda F.Bahçe taraftarının istediği futbolu sergiledi. Her şey hızlıydı. İlk 4 dakikada kaleye 4 şut, ince paslar, boş alan koşuları... Yarım saat geçmemişti ki Mert Hakan’ın ceza alanı sağ iç bölgesine yaptığı ortayı Gökhan kafayla kale sahasına indirdiğinde beklenmedik bir isim, Szalai, gol vuruşunu yaptı. Üç dakika sonra Pelkas’ın ara pasında Osayi Samuel aldı götürdü ve işi bitirdi.

EN DOĞRU HAMLE PELKAS

F.Bahçe bu sezon en çok topla buluştuğu ve en çok şut çektiği bir ilk yarıyı oynadı. Osayi’nin ilk maçı sonrası bu sütunlarda yazmıştım, Mesut Özil’den daha faydalı olacak F.Bahçe’ye diye. Yine Yunan Pelkas’ın, F.Bahçe’nin 50’ye yakın transferi içinde en doğru hamle olduğunu yazmıştım. Szalai’nin ilk maçında bir stoper sorumluluğu içinde oynadığını ve bu bölgede F.Bahçe’nin yarasına merhem olacağını ifade etmiştim ve mevsim başındaki tahminde F.Bahçe’nin şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu belirtmiştim. Bir liderin en önemli özelliği heyecan yaratmasıdır. Teknik direktör Erol Bulut bu heyecanı bugüne kadar yaratamadı. Derler ki, problemi çözemiyorsan kurallarına göre oynadığındandır. Bulut kuralı mı değiştirecek bilmem ama bir şeyleri artık değiştirmeli, kuralının dışına taşmalı ve taraftara o heyecanı yaratmalı. 14 deplasmanda alınan 35 puanın cazibesi evinde kaybedilen puanların hayal kırıklığı yanında fazla bir şey ifade etmiyor olabilir.

YETENEK YARAR AMA...

Şahsi beceriler sporun ruhudur, takım oyunlarında bile. Pelkas, Samuel, Valencia, Sosa, Gökhan yetenekleriyle maça imza koyan isimlerdi. Yedeklerde Gustavo ve İrfan Can sakatlar arasında daha Mesut var. Bu kadro ile mesele ne kadar iyi olduğun değil, ne kadar iyi olmak istediğin. Bulut dün ilk yarıdaki F.Bahçe ile yetinmemeli. Skor 2-0’a geldiğinde tempo düşmemeli, konsantrasyon azalmamalı. Tamam yetenek işe yarar ama hırs kadar ileri götürmez. Bu takım hırsını 90 dakikanın tamamına yaymalı. Altay kurtarışlarıyla, Gökhan ve Pelkas hırslarıyla, Osayi hızıyla, iki stoper golleriyle dün geceyi renklendirdiler. Ama Fenerbahçe’ye 45 dakika yetmez.

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