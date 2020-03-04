Fenerbahçe kazanabilirdi

ATATÜRK der ki: “Kaza ve kader, talih ve tesadüf Arapça’dır. Türkleri ilgilendirmez. Fenerbahçe’de Comolli’nin gelişiyle başlayan negatif sürecin, gidişiyle bitmeyeceği belliydi. Lider, sonucu değiştiren kişidir. Ali Koç ne yapacak, ne edecek, bu kötü gidişe bir şekilde son verecek. Bu pısırık hal Trabzon halkının ve futbolcusunun tabii hali değildir. Sıfır motivasyonlu sporcuları ve düne özel bir maçlık ricayla maça çıkmış teknik direktör Ersun Yanal’a karşı özellikle ilk yarının tümünde bu denli yavaş, temposuz, baskısız, 32 bin seyirciye aldırmaksızın oynadığı ruhsuz futbol Trabzon’un hiçbir şeyine yetmez. Hele mart ayında 3 gün arayla üst üste oynayacağı beş maça hiç yetmez.

Trabzon’da son beş maçtır düşen performansın neden kaynaklandığı belki gelen galibiyetler ve alınan puanların gölgesinde fazla araştırılmadı ama ligde 19 gol atmış, golcü etiketi almış bir Sörloth’u taç çizgisi kenarına atmak ve oradan orta yapmasını beklemek akıllıca değil. Hızlı oynamak geniş alanda çok koşturmak anlamındadır. Alan derinliğini yaratamaz ve genişliğini ayarlayamazsanız işiniz zorlaşır.

KALİTESİZ BİR İLK YARI

Fenerbahçe dün ilk yarıyı domine eden taraftı. Futbol kalitesi ve heyecanının olmadığı bir ilk yarı... Tempo yok... F.Bahçe orta sahası, Tolgay’ın da girmesiyle koşucu, mesafe kat eden değil, topa sahip olup birlikte set oyunu oynayan ve tempoyu rölantiye alan bir takım oldu ve Trabzon’u durdurmayı başardı. Trabzon, F.Bahçe’nin oyununa adeta seyirci kaldı, hangi hamlelerle yanıt vereceğini bilemedi. Falette’in sakatlanmasıyla stoperde Jailson’a partner olan Gustavo oyunu başlatmada ve uzun mesafeli paslarla Tolgay-Tolga-Ozan orta alanına ve Kruse ile Vedat’a rakip alanda rahatlık sağladı.

En iyi oynadığı yerden F.Bahçe gol yedi. Jailson’la Gustavo arasındaki hatadan kaynaklanan alana çok iyi hamle yapan Sörloth ikinci yarının başında golü attı. Rize maçının kötüsü Guilherme ikinci yarı Trabzonspor’a pas istasyonu olarak, dripling yaparak hücum hamlelerinde büyük canlılık getirdi. 66’da Ekuban’ın sağdan ortasında Trabzon sol beki penaltı noktası üzerinden net vurdu. F.Bahçe dün kazanabilirdi. Kaleci Erce’nin kurtardığı net pozisyonlar var. 82’de Ekici’nin ortasına Muriç vurduğu kafayla F.Bahçe’yi finale ortak etti. Yanal’a bir sorum var: Ekici’nin meziyetlerini bildiğiniz halde neden ilk yarı takım listesine almadınız? Zajc ve Ferdi’nin dinamizmini, sprint özelliklerini gördüğünüz halde merkez orta saha ağırlıklı kadroda neden bu isimlere daha fazla şans vermediniz?