Farka gidecek karşılaşma berabere bitti

Maç başladığında kazanma odaklı takım görüntüsü veren Beşiktaş’tı. Hafta içinde oynanan 120 dakikalık kupa maçının yorgunluğunun Beşiktaş’ı ne ölçüde etkileyeceğini herkes merak ediyordu. Beşiktaş farka götüreceği maçı az kaldı kaybediyordu. Siyah beyazlılar öyle goller kaçırdı ki beraberlik golünden sonra F.Bahçe’ye kazanma şansını verecek büyük panik yaşadı. Oysa Beşiktaş dün farka gitmeliydi.

CANER’iN ORTALARINA ŞARTLANDI

Zıncır en zayıf halkası kadar güçlüdür. F.Bahçe’de ne zayıf halkanın teknik direktör Erol Bulut olduğunu çok kez yazdım bu sütunda. Ligin deplasmanda en çok kazanan takımı F.Bahçe, mutlak kazanmak zorunda olduğu böyle bir maça doğru bir kadro ve gol odaklı bir futbol anlayışıyla başlamadı. Ekibin kimyasını belirleyen Erol Bulut dünkü maça Ozan’sız başlayınca tüm takım defansın arkasına atılan bir konta topa ve Caner’in ortalarından gelecek kaos pozisyonlarına şartlanmıştı.

Ozan ve Sosa’nın yerine Irfan Can neden seçildi? Hücumda Ozan orta sahada ofansif anlamda Sosa İrfan Can’dan daha iyi isimlerdi. Demek ki akılda savunma hesapları vardı ve Irfan Can ile başlandı. Bu kadro ve oyun anlayışı F.Bahçe’nin beraberlik hesapları yaptığının işaretiydi. Kaleci Altay Aboubakar’ın dört, Atiba’nın iki mutlak gol vuruşunu kurtararak F.Bahçe’nin hezimetine mani oldu.

OZAN 11’DE BAŞLAMALIYDI

Ghezzal’ın frikiğinde Vida Beşiktaş’ın ikinci yarıya golle başlamasını sağladı. İki dakika sonra Aboubakar karşı karşıya kaldığı Altay’ı geçebilse maç orada bitecekti. Riskleri alan F.Bahçe beraberlik golü ararken Beşiktaş ani ataklarda gol pozisyonlarını cömertçe harcadı. Aboubakar az daha bencil olsa, Ghezzal sol ayak falsolarında topa daha iyi vurabilse maç yine 2-3 farka gidecekti ama futbolun kuralı, atamayana atarlar. Bence maça ilk 11’de başlaması gereken Ozan 89’da attığı golle hem F.Bahçe’ye hem Erol Bulut’a umut verdi.

EN ÇOK YALÇIN ÜZÜLMELi

İkınci yarıda Sergen Yalçın bazı değişiklikleri daha erken yapabilir, kamikaze misali gelen F.Bahçe karşısında skor korumalı bir futbol oynayabilirdi. Ancak Ozan’ın golünden sonra F.Bahçe’nin ikinci sayısını da bulup sahadan galip gelmesi oyunun hakkı olmazdı ama Beşiktaş’ın aşırı yorgun ve gol arayışında olduğu anlarda Caner’in soldan yaptığı tehlikeli ortalar Beşiktaş savunmasını çok kere dağıttı.

Farka gidecek olan bir maçın berabere bitmesine en çok üzülecek kişi Sergen Yalçın olmalı ama F.Bahçeliler de mevsim başından beri söyledikleri cümleyi tekrarlamalı: Iyi ki varsın Altay Bayındır.

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