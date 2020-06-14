Duranı değil koşanı avlamalı

Bu motivasyon ile şampiyon olmak çok kolay değil. Avrupa hesabı yapan Alanya’nın dünkü futbol anlayışı rakibi nefes kestirecek hamlelerle zorlamayan tavrıyla Alanya’nın da Avrupa hayali şimdiden bitmiş durumda.

Oyuncuları dominant olan Başakşehir, kendi kontratak futbolunu unutmuş görünen Alanya’nın mücadelesinde çok cılız ataklar, pasif ve kontrollü bir futbol vardı. Ve iki takımın da iki yıldır yarattığı pozitif algıya ters düşen negatif bir futbol anlayışı vardı sahada. Bir ara düşündüm; futbolcular hala Kovid-19’un etkisinde miydi acaba? Çok kişinin, zaten seyirci potansiyeli düşük olan Başakşehir’in son 8 maçta seyircisiz oynama alışkanlığını bir averaja dönüştüreceğini düşünenler ve hatta 5 oyuncu değişiklik hakkı ile diğer kulüplere üstünlük sağlayacağını iddia edenler, Başakşehir’i şampiyonluğa en yakın takım görenler, medyada ve futbol dünyasında oldukça fazla. Mustafa Denizli de onlardan biri.

HERKES DEĞERİNİ BULACAK

Okan Buruk ve Erol Bulut, Türk futbolunun önü tıkanan ama hedefi olan genç teknik direktörlerinden. Kurulu sistemi kırmak, bu korona günlerinden sonra çok daha kolay olacak. Sadakatin değil liyakatin, aidiyetin değil bilginin ve yeterliliğin öne çıkacağı günler, mutlaka gelecek. Herkes ederi kadar değer bulacak.

BÜYÜK TAKIM OLMA ŞANSI

Korona günlerinin çok öncesinde, Türk ekonomisinin sıkıntıya düşmediği günlerde, Abdullah Avcı yönetimindeki Başakşehir, iki kez üst üste şampiyonluğu kıl payı kaçırdı. Birinde belki de kaçırmak zorunda kaldı ama diğerinde nefesi yetmedi. 2018 yılının 28. haftasında lider, 2019 yılının 30-31-32. haftalarında lider, bitine 1 hafta kala 33. haftada şampiyonluğu kaybeden Başakşehir. Bu, bilinen darbenin Başakşehir’in markasıyla ve takımdaşlığıyla ilgisi yoktu. Şimdi Okan Buruk, Avcı’nın bıraktığı, yapamadı, şampiyonluk heyecanını tatmak ve Avrupa Ligi’nde de çeyrek final heyecanını yaşamak istiyor. Alanya’nın 2,5 katı daha değerli kadrosuyla Başakşehir, büyük takım olma yolunda son şansını kaçırmak istemiyordu. Net gol pozisyonlarını yaratmakta zorluk çeken Başakşehir, iki golle evinde 14. yenilmezlik maçına çıktı. F.Bahçe ile gündeme gelen Erol Bulut düşük performanslı rakibi karşısında daha aktif değildi, sanki beraberliğe gelmiş gibiydi.

DEMBA BA'NIN FEDAKARLIĞI

64’TE Mahmut’un kafayla attığı ve 79’da Visca’nın penaltıdan kaydettiği goller, silik geçen bir maçta kimseyi mutlu etmedi. Salı günü babasını kaybeden Demba Ba’nın cenazeye gitmeyip, maça çıkması koronavirüse karşı yürütülen mücadelede hayatını kaybeden ve mücadele veren Sağlık Çalışanları için tribünlerde açılan kartonet uygulaması, gurur vericiydi.

SEYİRCİSİZ FUTBOL BİZE YABANCI DEĞİL

Oldukça s 5 yedek uygulamasının var olduğu sistemde 73. dakikada dışarıdan ilk oyuncunun sahaya girmesi, korona ortamında karar verenlerin, doğru mu yaptığına dair şüphe uyandırdı. Sonuç olarak, seyircisiz futbol, yıllar öncesinden beri Türk futbolunun kulüplere verdiği cezalardan ötürü bize yabancı değil, 15 yıl önce de seyircisiz maç anlattım. 10 yıl önce de yazdım. Bunun Başakşehir’e faydası olacağını iddia edenler yanılıyor.

YAVAŞLATILMIŞ GÖSTERİM

Başakşehir Kulübü, gerginliği düşürerek, oyunu rölantiye alıp, dün olduğu gibi rakibi bu yavaşlatılmış gösterimde haklamak istiyorlar. Başakşehir’in bu felsefesi şampiyonluk getirmez. Başakşehir yorgunu ve duranı değil, koşanı ve kendi avı peşinde olanı durdurdurmak zorunda.