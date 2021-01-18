Diagne gitti iş bitti

Beşiktaş kazanmaya odaklı, Galatasaray beraberliğe razıydı. Diagne’nin kırmızı kart görmesiyle maç bitti. Beşiktaş. Yaklaşık 40 dakika 10 kişi oynayan G.Saray’ı kolay geçti.

HER ŞEYiN YERi VAR

Terim “Sözleşmem de sözüm de mayısta bitiyor” derken, Başkan Mustafa Cengiz “33 yıl daha beraberiz” diyerek, Terim’in transfer olmasa da şampiyon olacaklarını dediğini ifade ederken, hesapların ne olduğunu anlamak zor değil. G.Saray’da alışılagelen bu tiyatroyu böyle bir maç öncesinde gündeme getirmek neyin nesiydi? Sergen Yalçın’ın kredisi de Terim kadar var ama onlar böyle bir maç öncesi doğruyu, yani susmayı tercih ettiler. Her şeyin zaten bir yeri var.

iSMiNE YAZIK ETME ÇAKIR

“Ayak üstünde hep ayak, sevgili Çakır artık sen bu işi bırak.” En üst düzey organizasyonlarda başarılı yönetimlerine tanık olmuş biri olarak derim ki, Türkiye Ligi’nde kurulan sistemin manipülasyon uygulamalarının içinde olma. 351 maç geride kaldı. Gördüğünü değil, görmesi gerekenleri çalma. İsmine yazık etme. Dünün en doğru kararı, dört santra kararı dışında Diagne’ye gösterdiğin kırmızı kart.

YÜKSEK TOP ISRARI

Beşiktaş kazanmak, oyunda bozan değil oyunda oynayan, topa sahip olmak isteyen bir takım görünümündeydi Oğuzhan’la oyuna başlarken. G.Saray defansını yerden, göbekten hızlı paslarla delmek veya savunma arkasına Vincent Aboubakar ve Cyle Larin’i kaçırmak için Galatasaray’ın 10 kişi kalmasını beklemeye ne gerek vardı? Kenardan yapılan yüksek ortalar hep Marcao ve Luyindama’nın işine yaradı.

TERiM’iN ÇEKiNCESi

Oyun 79. dakikada Josef de Souza’nın golüyle bitti. Beşiktaş farka gidebileceği çok net pozisyonlarını değerlendiremedi. Ta ki bir kontrada uzatmanın ilk dakikasında Kevin N’Koudou’nun golüne kadar. Galatasaray’da Terim’in 2.5 aydır ilk 11’i görmeyen Etebo’yla başlaması, Feghouli’ye, iki Emre’ye, Ömer’e 11’de yer vermemesi peşinen Beşiktaş’tan çekindiğinin ifadesiydi. Koşan, dinamik, bozan Etebo’nun ilk yarı birkaç dripling dışında sahada göremedik. Diagne’nin kırmızı kartından sonra Beşiktaş oyunu tam anlamıyla kontrol altına aldı ve istediği gibi sonuçlandırdı.

ASLAN’A TRANSFER GEREK

G.Saray’ın belki 1-2 yeni transfere ihtiyacı var. Biri orta sahaya diğeri Onyekuru gibi kontratak oyuncusuna... Ama daha önemlisi Terim ile yönetim arasındaki oynaşın bitmesi ve futbolcular üstüne sinmiş ruhsal dinginliğin ve pasifliğin yine Terim tarafından bir takım ruhuna dönüştürülmesi...

Beşiktaş Sergen Yalçın’la ve takımdaşlık ruhuyla şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürüyor. Kaleci Ersin, gençler Montero, Rıdvan, Ghezzal, Rosier ve tecrübeli Atiba, Aboubakar Beşiktaş’ı hedefe götürecek oyuncuların başında geliyor.