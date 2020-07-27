Bu şampiyonluktan alınacak çok ders var

Kuşkusuz bu şampiyonluktan alınacak çok dersler var. Turuncu lacivertliler, doğru bir şekilde yönetilen kulüplerin, taraftar desteği olmasa bile hedefine pekalâ ulaşabileceğini gösterdi. Evet, Başakşehir’in Türkiye’deki birçok kulüpten daha iyi imkanlara sahip olduğu bir gerçek. Barcelona’dan Arda Turan’ı bile transfer edebilecek kaynaklara sahipti kulüp. Bu, işin bir yanı...

SAĞLAM İSKELET

Diğer taraftan Abdullah Avcı’nın teknik direktörlüğü, Göksel Gümüşdağ’ın başkanlığında çok başarılı hamleler yaptılar. Cengiz’in Roma’ya satılmasından sonra Robinho, Demba Ba ve Skrtel gibi veteran yıldızları kadroya almak ve ekiple kaynaştırmak kolay değildi. Türkiye’de her futbolseverin ilk 11’ini kolaylıkla sayabileceği bir kadro istikrarının yanında, kalede Mert, önünde Epureanu, orta göbekte Mahmut ve santrfor Crivelli ile sağlam bir iskelet yaratıldı. Bekler Caiçara ve Clichy, orta alanda kreatif İrfan Can, müthiş perfromansıyla Visca, takımı ileriye taşıdı. Okan Buruk’un hakkını kimse yiyemez. Son sırada aldığı Rize’yi kümede tutan, Türkiye Kupası finalinde G.Saray’ı yenerek Akhisar’a kupa kazandıran Buruk için bu şampiyonluk sonuna kadar helâldir.

KAZANMAK ZORUNDA OLSA KAZANIRDI

Bir takımda olması gereken temel özellikleri eşit olarak kullanan Başakşehir; en çok şut atan 3 takımdan, en çok pas yapan ve topa sahip olan 5 takımdan biri. Geçen hafta şampiyon olan Başakşehir için dünkü maç bir formalite maçıydı. Kasımpaşa çok rahat gol pozisyonuna girdi. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Fuat Çapa’nın takımı zaten müthiş performansıyla bu yılın gözde ekiplerinden biri. Demba Ba ve Visca ile gelen iki gol, şampiyonun ligi yenik kapatmasına engel olamadı. Ama gerçek şu ki; Başakşehir şampiyonluk için kazanmak zorunda olsaydı, mutlaka kazanırdı. Kasımpaşa için son maçında şampiyonu yenmenin keyfi de güzel olacak.

TRABZON'UN İKRAMI

Başakşehir hakkıyla şampiyon oldu ama Trabzon’un ikramlarıyla. O ikramları son 4 yılda hep Başakşehir yapmış, adeta şampiyonlukları elinin tersiyle itmişti. Son 6 sezonda hep ilk 4 içerisinde. Son 3 yılda bir 3.’lük, bir 2.’lik ve şampiyonluk. Başakşehir’i yürekten kutlarım.