Bu ligde her maç, her sonuca gebe

Ligin ikinci yarısına başlarken 10 puan gerideki G.Saray’ın son 6 maçta topladığı 18 puan yukarıdaki ve aşağıdaki her takımı gerçekçi olmaya ve kazanmak için oynamaya zorluyor. Bu sezon Süper Lig’de her maçın her skora gebe olduğunu çok yazdım. Sivas, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanya’nın kaybettiği puanlar Galatasaray’ı potaya iyice soktu. Yıldızlar, ateş böceği sanılmaktan korkmazlar. Terim o kadar puan gerideyken G.Saray’a ateş böceği muamelesi yapanlara bugünleri hatırlatmıştı. Süper Lig artık korkusuz takımların ligi. Malatya Galatasaray’dan, Ankaragücü F.Bahçe’den, Rize Trabzon’dan, Göztepe Konya’dan, Kayseri Denizli’den korkmadan, açık cesur ve kazanmaya oynuyor.

KONTROLLÜ BAŞLADI

Bir yanda ekim ayından beri galibiyete hasret Malatya, diğer yanda son 5 maçta 15 puan toplayan G.Saray vardı sahada. Malatya sert, mücadeleci ve yüksek konsantrasyonla başladı maça. G.Saray sakin ve kontrollüydü. Mariano’nun cezalı olması nedeniyle sağ bekte Şener’e forma vermek, Linnes’i F.Bahçe maçına saklama amacına mı matuftu? Alanya maçında göz kamaştıran G.Saray, dün özellikle ilk yarıda temposuzdu ve tatmin eden bir futboldan uzaktı. “Üç puan gelsin nasıl gelirse gelsin, yeter ki Kadıköy’e F.Bahçe’nin 4 puan önünde gitme” mantığıyla G.Saray oyunu bilinçli germedi belki de. Yarım kilo bal yapabilmek için Arılar 2 milyondan fazla çiçeğe konar, bitki özü toplarmış. Rakiplerinin cömertçe kaybettiği puanlarla zirve eşiğine gelen G.Saray’ın dün daha gerçekti ve alternatifli gol hamleleri olmalıydı. Hafta arasındaki kupa maçının yorgunluğu gerekçe olabilir belki ama G.Saray önde basmayan, iştahsız, rakip direnci kırmakta zorlanan oyun anlayışıyla sanki bir hesap maçı yapıyordu.

KRİTİK KURTARIŞ

Her maçta kurtaracak mutlak bir golü olan Muslera dün maçın hemen başında Gökhan’ın vuruşunda gole izin vermedi. İki tarafın da çok net pozisyon bulmadığı ilk yarının son dakikasında emre Akbaba’ya Robin’in hareketi penaltıyla cezalandırılınca, Adem ilk yarının skorunu belirledi. İkinci yarıda Şener’in yerine Linnes’i alan Terim riskleri alarak gelen Malatya’ya gol şansı vermemek için çok zorlandı. Özellikle Bifouma sarı kırmızılı takımın savunması içinde net pozisyonlar buldu.

TERİM, FEGHOULI'Yİ OKŞAR MI HAŞLAR MI?

Orta alanda Seri-Lemina performansı defans hamlelerinde çok zayıf kaldı. Onyekuru istenen çizgiye gelemezken Ömer sol bek yerinde uçtaki performansının uzağında kaldı. Galatasaray’da golü atacak veya attıracak ilk adam Feghouli. Terim onu okşar mı veya haşlar mı bilemem ama Cezayirli performansını 1-2 tık yukarı taşımalı. Falcao son 10 dakikada oyuna girdi. 83’te Onyekuru’ya verdiği milimetrik pas onun golü atan kadar attıran oyuncu özelliğinin göstergesi. G.Saray rakip kalede ikinci yarıda daha fazlı fırsat yakaladı ama kendi kalesinde de Malatya’ya çok ciddi gol şansları verdi.

DİNGİNLİK, ASLINDA YÜKSEK ENERJİDİR

Haftalar önce Fatih Terim, Kadıköy’e Fenerbahçe’nin 4 puan önünde gitmeyi düşünmüyordu belki de ama bu ligde her maç her sonuca gebe ve yarım golle de olsa alınacak bir galibiyet artık zirvedeki her takımın temel amacı gibi görünüyor. Galatasaray’ın dünkü oyununu kupadaki Alanya maçında oynadığı futboluyla kıyaslayanlar daha yavaş daha az çarpışan, dingin bir futbol olduğu kanaatine varabilir. Ama dinginlik alışık olduğumuzdan daha yüksek bir enerji halidir. Aynen bir topacın çok hızlı dönerken görünmemesi gibi.

HERKESİN BEKLEDİĞİ MAÇ

Bu hafta Fatih Terim için Galatasaray için hatta Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir için en önemli karşılaşma şüphesiz, Ülker Stadı’ndaki Kadıköy’deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi... Bakalım Galatasaray’ın dinginliğinde alışık olduğumuzdan daha yüksek enerjiyi Kadıköy’de görebilecek miyiz?





