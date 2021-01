Bu ligde her maç her skora gebe

Süper Lig’nde ya geçerli kuralları değiştirsinler ya da hakemlerin cümlesini. Her maçta bu kadar VAR’a gitmek bu kadar yanlış karar vermek bizden başka hiçbir ülkede yok. Dördüncü hakemin bile olmadığı yıllarda Babacan, Ok, Deda, Türe, Namoğlu, Sarvan, Yavuz, Temizel ve onlarca hakem bugünkü ortamdan daha temiz maç yönettiler.

PSİKOSOMATİK SAKATLIKLAR

Ekibin kimyasını belirleyen liderdir ve G.Saray kenarda lidersiz geçen dört maçlık dönemi bitirdi. Terim’in eksikliği ne kadar hissedildi? Ekibi saha içinde ve dışında bir bütün olarak ele alırsak fazla hissedildiğini söyleyemeyiz. Pandemi döneminin tüm insanları ruhsal bunalıma sürüklediği ortamda, psikosomatik sakatlıkların bolluğu, sarı ve kırmızı kartların bunalımlı hakemlerce kartvizit gibi sunulduğu maçlara hiçbir takım istediği kadroyla başlayamadı. Dün Konya’nın ve G.Saray’ın sonuca etki edebilecek 7’şer oyuncusu sahada değildi. ·

İlk 40 dakika gol pozisyonu yaşanmayan maçta uzatma dakikaları iki gol ve kaçırılan iki net pozisyona sahne oldu. Konya Daci ile öne geçerken, bir Süper Lig takımının yiyebileceği en kolay golü Diagne’nin ayağından yedi. Haftalardır G.Saray’ı taşıyan Taylan’ın üstünde fazla yük var. Etebo G.Saray kurmaylarının önceliği değil.

Bu alanın mutlaka yeni isimlerle desteklenmesi gerekir. Eğer Seri’nin gelme umudu varsa hemen gelmeli. Akbaba, Kılınç, Ömer, Feghouli, Belhanda, Arda bu uzun ve sık maçlı maratonda G.Saray orta sahasını götürebilecek fizik yeterlilik, hedefe odaklanma ve takım motivasyonuna katılma özelliklerinden yoksun.

DONK UMUT OLDU

İkinci yarıya Konya yine Daci’nin golüyle başladı. Beklerin maçı gibiydi bu maç. Konya’da Skubic ve Guilherme, G.Saray’da Linnes ve Saracchi sürekli öne çıkarak gol ortası aradı. İlk iki gole asist yapan Skubic, iki gol atan Daci kadar alkış aldı.

Skor 2-1 G.Saray kurmayları Emin’le Taşdemir’i oyuna alma ve Donk’u orta sahaya destek çıkarma düşüncesi bile G.Saray için umut oldu. Akbaba’nın ayağına top değmezken Oğulcan gayreti ve enerjisiyle bir şeyler yapmaya çalıştı.

Pandemi döneminde her maç her skora gebe. Fatih Terim her seferinde şapkadan tavşan çıkaramaz. Bu kadro duygusal açıdan fizik yeterlilik, yardımlaşma, mücadele, motivasyon olarak hedef odaklı değil. Bir orta saha diyoruz ama Terim’in kafasında farklı yerlere de birkaç oyuncu mutlaka var düşüncesindeyim. Konya kalitesi düşük heyecanı bol maçı hakkıyla kazandı.

