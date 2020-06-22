Bu kadroyla bu kadar

F.Bahçe’nin nisan ortasında hedefsiz, kupasız ve Avrupa’sız kalmasını camia kolay kolay içine sindiremez. Comolli’nin gelişiyle başlayan tapon transfer felaketi, F.Bahçe takımını kalitesiz, 3. sınıf futbolcular grubuna dönüştürdü. Teknik kapasitesi düşük futbolcularla, enerji ve mücadele futbolu oynamak F.Bahçe’nin yapısına uygun değil. F.Bahçe’nin Türk futbolunu bilen, seyirciyi, ülkeyi, medyayı tanıyan anlaştığı bir teknik direktör varsa tamam. Ama yoksa mutlaka ve derhal takımın son 7 haftasını izleyecek bu toplama ekibi nasıl dağıtacağını düşünecek teknik adam bulunması şart.

KAYSERİ MAÇINDAN DAHA İYİYDİ

Kasımpaşa müthiş bir toparlanma sürecinde ama hâlâ küme hattından kurtulmuş değil. Dünkü galibiyet lacivert beyazlı ekibin rahatlamasına şu an için yeter. İyi bir F.Bahçe Türkiye’de her maçın favorisidir. Dün iki takım da kendi alanında kontrollü ve kontratak kollayan bir düzen içindeydi. F.Bahçe, Kayseri maçından derli toplu ve pozisyon üreten takımdı. İlk yarı Vedat ve Hasan Ali ile iki mutlak pozisyondan yararlanamadı. Ozan’ın vuruşunda top direkten döndü.

FERDİ SÜREKLİ OYNAMALI

Ev sahibinde Hajradinovic’in vuruşunda kaleci Altay gol izni vermedi. Ferdi’nin bu takımda sürekli forma bulması gerektiğine inanıyorum. Hareketli çabuk oyunuyla Deniz, Vedat gibi ağır oyuncuların açığını kapatıyor. Trabzonspor maçında rakip kaleyi en çok zorlayan Mehmet Ekici, uzaktan vuruşları duran toplardaki ustalığı ile ilk 11’de düşünülmedi. Teknik kadro F.Bahçe’nin mücadeleye dayalı, ani ve hızlı kontraya çıkan oyununa uygun olmadığına karar verdi herhalde. Ama oyuna girdikten hemen sonra Mehmet Ekici iki mutlak gol pozisyonuna girdi.

ALKIŞLAR FUAT ÇAPA'YA

Serdar Aziz’in yokluğunda Gustavo stopere çekilirken, 55’te hızlı gelişen bir Kasımpaşa kontratağında Thiam’ın gol öncesi Gustavo’ya attığı çalım, bir F.Bahçe stoperine yakışmayacak bir hataydı. Kontrataklarda zaman ve alan çok değerlidir. Thiam ve Koita gibi hızlı isimlere sahip Fuat Çaba bu açıdan çok şanslı. 90+3’te Aytaç’ın ara pasında F.Bahçe savunmasının göbeği saç yoldururken, Yusuf skoru 2-0’a getiren golü attı. Fuat Çapa’yı son 6 maçta aldığı 5 galibiyet ve 16 puan için kutlamak lazım.