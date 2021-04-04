Bu gidiş gidiş değildir

COViD zirve yaptı. Dün ülkemizde 44.756 vaka, 156 can kaybı vardı. Kimsenin umurunda değil sanki. Fransa 1 ay tam kapandı. Almanya kapanmak üzere. Milli Takım’ın kampları erkek, kadın futbol, voleybol, basketbol fark etmez Covid-19 vakalarıyla dolu. Bizim derdimiz ise bambaşka. Biri evinde 22, diğeri 14 puan kaybetmiş ve şampiyonluk hesapları şaşmış iki güzide takımımız 1959’dan önceki birinciliklerini deftere yazdırıp yazdırmama hesabına düştü. Değil bugünü yarını, geleceğin başarılarını bulmak yerine 62 yıl öncesinin kazanılmış ödüllerine kafayı takmış takımlar, medya ve tüm ülke. Covid-19 neymiş ki...

BiLDiĞiMiZ G.SARAY YOKTU

G.Saray’da 6 as oyuncu yok ama kulübede Babel, Falcao, Linnes, iki Emreler, Akbaba ve Taşdemir var. Terim takımın kazanma ruhunu ayakta tutacak heyecanı yaratan yarıştan kopmamak için çarpışan bir kadroyu her zaman oluşturan bir teknik direktördü. Ama dün o bildiğimiz G.Saray’dan eser yoktu sahada. Marcao ve Luyindama’nın yokluğunda Fernandes’ten stoper yaratmak işe yaramadı. Fernandes partneri Donk’u da bozdu. Yorgun Ömer ve kankası Belhanda’nın gidişiyle konsantrasyonu bozulan Feghouli ve veteran konumuna gelmiş Arda ile orta saha da düşünce gol ümidi Muhammed’e ilk yarı tek pas geldi. Bu, G.Saray’ın ilk 45 dakikada kaleye attığı tek şuttu.

KOLAY GOLLER...

Hatay, Diouf ve Riberio’un kolay gelleriyle -ki kolaydan kastım G.Saray’ın yememesi gereken goller olmasıydı- ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Falcao, Babel, Halil ve Linnes’in girişiyle biraz toparlanıp gol aramaya başlayan G.Saray Falcao ile üç net pozisyonu değerlendiremeyince Diouf varlığı hiç belli olmayan G.Saray savunmasında Etebo’dan aldığı topla maçı bitiren üçüncü golü attı.

PSiKOLOJiK ÇÖKÜNTÜ VAR

Üst üste gelen A.Gücü, Rize Hatay yenilgileri ve evinde Sivas beraberliği ile 11 puan kaybeden G.Saray nasıl şampiyonluk yarışında olacak? Terim bir değişim yaratacaksa bunu bu saatte nasıl yönetecek? Aslında G:Saray galibiyet serisi yakaladığı dönemlerde de tatmin edici futboldan uzak ama üç puana gitmekte mahirdi. Resim şimdi bütün çıplaklığı ile ortada. Son haftalarda kaybedilen puanlar bu arada kazanılan Kayseri maçı da dahil olmak üzere oynanan bu futbol Galatasaray’ı zirveye götürmez.

Değişim şart ama gündelik düzeyde futbolcular genelde alışkanlıklarına bağlıdır. Yorgun Ömer, var-yok Onyekuru, konsantrasyonu düşen Feghouli, kenarda buruk Babel ve Falcao ile bir psikoljik çöküntü var takımda.

FUTBOL OYNAMADIĞINA EMiNiM

Dün geceki sonuçtan kendisi sorumlu hissedecek kişiler tribündeki Fatih Terim ve saha kenarında manken şıklığındaki Ömer Erdoğan’dır. Boupendza’nın yokluğunda alınan bu skor Hatay için büyük başarıdır. Ünlü İngiliz futbol adamlarından biri “Bu hakemler oyun kurallarını biliyor ama futboldan hiç mi hiç anlamıyor” der. Abdulkadir Bitigen babasının göstermiş olduğu performansın üstünde değil ama komitede hep revaçta. Nedenini ben biliyorum ama Bitigen’in futbol oynamadığına da eminim.

Bu gidiş, Covid belasında da, takımların 59 öncesi hesabında da, Galatasaray’ın Süper Lig’deki şampiyonluk performansında da doğru gidiş değildir.

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