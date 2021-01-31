Bu Fener bir ileri bir geri

İlk yarı yok denecek kadar az pozisyon vardı. Kalitesiz, zevksiz geçen ilk yarının uzatma dakikasında F.Bahçe bir şans golü buldu. Valencia’nın frikikten güzel vuruşunda top önce direğe sonra direk dibine plonjon yapan Gökhan’ın sırtına çarparak ağlara gitti.

· Başarı ve başarısızlık bütün ekibe aittir. İçeridekiler, dışarıdakiler, öndekiler, arkadakiler, hepsi. Sarı lacivertliler takım olmaktan ekip olmaya geçemiyor. Yardımlaşma çok az. Mesela Valencia, Thiam, Samatta bırakın üstüne düşeni, elden geleni bile yapmakta çok nazlanıyor. Sanki sahaya çıksınlar diye başlarına dayanmış tabanca var. F.Bahçe’nin iyi transferi dediğim Pelkas da zaman zaman bu üçlüye uyuyor ve performansı düşüyor.

PELKAS'IN TRAFİĞİ DURDU

· Orta alanda Gustavo ve Ozan ateşleme yapamıyor. Takımı ileri taşımada zorlanıyor. Kademe anlayışı iyi, kapanan, önde basan takımlar karşısında F.Bahçe oynaması gereken takımı oynayamıyor. Set oyununda zorlanan, uçtaki adamları hareketsiz, ortadakileri yavaş F.Bahçe’de kontratak oyun hiç denenmiyor.

Geçen hafta görülen derinlemesine paslar ve Pelkas’ın kurduğu pas trafiği de dün hemen hemen hiç yaşanmadı. Böyle gitmez. İkinci yarı Rize daha dominant ve galibiyete oynayan bir ekipti. Samudio 49 ve 77’de iki mutlak pozisyonda topu dışarı vurdu. F.Bahçe bu oyun anlayışıyla şampiyonluk yarışında zorlanır.

· Ali Koç Göksel Gümüşdağ ile neyi görüştü, İrfan Can mı Visca mı? Erol Bulut daha Sosa’yı takımda yarışa katamamışken daha negatif kişilikli İrfan Can’ı nasıl takımın askeri yapacak, neyse zamanla göreceğiz. Özil’in pas atacağı, ceza sahasında buluşturacağı adam Visca olsa daha iyi sanki.

UÇUK KAÇIK BİR ADAM

· Devlet milyonlar harcar, statlar yapar, kar yağar, yağmur yağar, zeminler göle döner, çimler kalkar, futbol yatar. Kulüpler veya işletmeciler 3-5 parayla bu zeminleri nasıl top oynanacak halde tutamıyor anlaşılacak şey değil.

· Uçuk bir adam, bir şovmen... Bilmeli ki önemli olan haklı olmak değil, sorumluluk almaktır. Gaziantep’ten yollanan, Rize’de göreve başlayan Sumudica gibi bir kişilik dün bu sezon 3. kez kırmızı kart gördü. Takıma verdiği disiplini, sorumluluk anlayışını kendi duysa daha iyi olacak.