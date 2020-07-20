Beş dakikada Beşiktaş

Son iki haftaya girerken Beşiktaş liderin 10, F.Bahçe 16 puan gerisinde kalmışken, dünkü maçın bir derbi maçı, dev maç olması, oynayanların tarihinden kaynaklanan bir yakıştırmadır sadece.

Maç aslında 5 dakika içinde bitti. 19. dakikada önce Muriç’in, ardından Emre’nin mutlak gollük vuruşlarını kurtaran Ersin ile 24. dakikada Vida’ya arkadan yaptığı müdahaleler sonrasında kırmızı kart gören Muriç, maçın kaderini belirledi. Yani 5 dakikada Beşiktaş maça döndü. Fenerbahçe 60 dakika 10 kişi oynadı. Ama Beşiktaş daha başlama vuruşlunda sahada 10 kişiydi. Sahanın en kötüsü Boateng’e Sergen Yalçın’ın 59 dakika dayanması pek anlaşılamadı. İlk yarı saha parselasyonunu iyi yapan, oyun mesafesini kısaltan, baskı yapan, Hasan Ali ve Ferdi ile sol tarafı çok iyi kullanan F.Bahçe, maçı domine etti. 10 kişi karşısına Beşiktaş şaşkındı.

BOATENG'E EŞLİK ETTİLER

Kenar oyuncular Lens ve Boyd, kötü performansta Boateng’e eşlik ediyor, hiçbir defans hamlelerine katılmıyordu. F.Bahçe’nin ilk yarıdaki oyun lideri Emre’nin yorulmasıyla ve 67. dakikada oyundan çıkması Boateng’in de sakatlanarak oyundan çıkışıyla oyun üstünlüğü Beşiktaş’a geçti. Çok başarılı kurtarışların yanında affedilmez hatalar yapan kaleci Altay, dünkü maça Ersin ve Muriç’ten sonra damga vuran 3. isim oldu. 63. dakikada Beşiktaş’ın ilk organize atağında Lens’in ortası ve Boyd’un kale sahasına gönderidği topa, Altay zamanlama hatası yapınca topun indiği noktaya ayağını koyan Vida, Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi. Ve aynı Altay, Caner’in kullandığı köşe vuruşında, ön direkte kafayı vuran Gökhan’a kolay bir gol attırdı.

F.Bahçe’ye gideceği söylenen iki bek, Gökhan-Caner ortaklığında gelen gol sonrası Gökhan, sevinmedi bile. Maçın hakkı Beşiktaş’ın galibiyeti değildi. Özellikle ilk 60 dakika, oyuna hükmeden F.Bahçe, az önce yazdığım gibi 5 dakika içerisinde bitiremediği maçı ikinci yarı Beşiktaş’a teslim etti. TFF’nin ‘sahada 11 yabancı olmaz’ kararına tepki gösteren Ali Koç’un açıklama sonrasında F.Bahçe’nin sahaya 7 Türk ve 4 yabancı ile çıkması da çok manidar. Ve bu arada Trabzon’un ikramıyla ve 4 yıl finişte kaybetmiş olmanın getirdiği tecrübeyle, bu sezon şampiyonlığa ulaşan Başakşehir ve hocası Okan Buruk’u da yürekten kutluyorum.