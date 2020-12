Benim bildiğim Trabzonlu, son 3 hafta kazanılan 7 puana rağmen Trabzonspor’un oynadığı futbola uzun süre dayanamaz. Kanı donmuş, ruhu kaybolmuş bir hali var Trabzonlu oyuncuların. Balıkları oltada, insanları horonda kıvrım kıvrım kıvrılan Karadenizli’ye yakışmayan bir donuklukta bu takım. Mesela takımın lideri yok... Mesela F.Bahçe’de 15 dakikalık futbolcu hüviyetine bürünen Sosa gibi. Mesela topla birlikte topsuz gidebilen ve adam eksilten Nwakaeme gibi. Mesela yaşı kemale ermiş olsa da hırsı, motivasyonu ve yüksek liderlik özelliği ile Pereira gibi.

Mesela her an patlamaya hazır Sörloth gibi. Trabzon’un umudu olacak iki Abdülkadir’den Ömür olanı, Messi ile kıyaslandığı günlerin ve zor geçen sakatlığın psikolojik baskısı altında dün gece kaybolurken, Parmak olanı, yakaladığı ‘vasat futbolcu’ kıyafetini üzerinden hiçbir an çıkaramadı.

BELKi UĞURCAN, BiR DE ÖMÜR...

Gazetelerde okudum, Başkan Ağaoğlu, “Sivas maçında dünyanın futbolcu avcıları Trabzon’a akacak, futbolcularımıza kanca takacak” demiş. Öyle birileri mi var Trabzon’da? Belki kaleci Uğurcan bir de Abdülkadir Ömür. Elden çıkarmak için takla attıkları Marlon, Edger, Hugo, Baker, Afobe gibi zamanı geçmiş taponları zaten Trabzon’a satmışlar, acaba kime kanca taktılar? Nwakaeme sakattı; Sörloth, Leipzig’e gitmişti; Ekuban için de zaman biraz geçti. Dün Trabzon’da avcılar değil, yeni futbolcu satmak için yancılar vardı.

TEMPOSUZ VE KALiTESiZ MAÇ

Kolay gol yiyen ve rakibinden ürken iki ekip, orta alanda kontrollü, savunmayı bırakmadan hücum etme anlayışındaydı. Temposuz ve kalitesiz bir maç oldu. Orta sahası bitik, Ekuban’dan başka gol umudu olmayan Trabzon, kontratak oynamak zorundaydı ve golünü de ilk yarının sonunda öyle buldu. Kendi alanından müthiş bir dripling yapan Ekuban, rakip alanda Abdülkadir Ömür’ü duvar yaptı, onun pasında golü attı.

ABDULLAH AVCI ŞAŞIRTTI

İkinci yarının dominant ekibi Sivas’tı. Paslı, dengeli bir oyun anlayışıyla Trabzon kalesine yaklaştılar. Ve Gradel’in Türkiye’ye geldiğinden bu yana attığı en şık çalımları sonrasında yaptığı ortaya, Yatabare’nin ıskası eklenince, Hakan Arslan için maçın hakkını belirleyen kader golünü atmak zor olmadı. Abdullah Avcı’yı ve onun çağdaş antrenörlük anlayışını seven, takdir eden biriyim. Futbol bilgisini çok farklı parametrelerle birleştiren birinin; Milli Takım, Başakşehir ve Beşiktaş deneyimlerinin ardından Trabzon’daki performansını çok daha yükseklerle koyması lazım. Hele de futbola aşık bir şekilde. Abdullah Avcı son 3 maçında doğrusu beni şaşırttı. Beraberlik maçın hakkıydı.

