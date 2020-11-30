Anlatmak değil, anlamak daha önemlidir

Acil şifalar versin, Türk futbolunun renkli siması teknik direktör Yılmaz Vural, “Türkiye’ye yabancı teknik direktör gelmesin. Ben Türkçe anlatamıyorum, onlar gelip nasıl anlatacaklar?” demişti, bir zamanlar. O tarihler Türkiye liglerinde yabancı tapon oyuncuların şimdiki gibi cirit attığı yıllar değildi. Futbolda yabancı teknik direktör belki anlatmakta zorlanıyor ama bizim teknik direktörler maalesef yıllardan beri anlamakta zorlanıyor.

Erol Bulut bu maçın Caner ve Serdar Aziz için ne denli önemli olduğunu, Novak ve Lemos’tan kat be kat fazlasıyla motive olacaklarını nasıl anlamaz, onları yedekler sırasında oturtur. Sergen Yalçın maçın akışı içerisinde Fenerbahçe’nin gole en yakın ve tehlikeli adamının Ozan Tufan olduğunu nasıl anlamaz? Onun tedbirini orta alanda çıkış noktalarında nasıl alamaz? Bunu da anlamış değilim.

15 DAKiKALIK OYUNCULAR

Beşiktaş 3-1 öne geçtiği maçı son dakikalarda riske atacak bir sonuca getiriyorsa Sergen Hoca bunu anlayacak mı, anlatacak mı? Fenerbahçe’de Sosa, Perotti ve Cisse zaten 15 dakikalık oyuncu. Dün onlara Gustavo da katılınca bütün takım adeta Ozan’a kaldı. Pelkas’ı soruyorsanız, soğuk havada ısınmayan eski motorlar gibi. Beşiktaş oyun yapısı itibarıyla geniş sahayı sever, Aboubakar’ı var. Kenarlarda iki bek Rosier ve Rıdvan sürekli atağa katılıyor. Josef De Souza her deliğe yama. Atiba ve Mensah sahada olmayan Fenerbahçe orta sahası içinde kendi oyunlarını oynadılar.

Maçın başında Larin’in pasında ve 20’nci dakikada Ghezzal’ın ortasında eski günlerin bitirici Aboubakar’ı vardı. Sosa’nın topu ayağına aldığı nadir anlardan birinde, kullandığı kornerde Cisse skoru 2-1’e getirdi. Mert Hakan, Caner ve Ademi’nin ikinci yarı oyuna katılması Fenerbahçe’ye hiçbir katkı sağlamadı. Larin’in kırmızı kartıyla 10 kişi kalan Beşiktaş Necip’in kafa golüyle skoru 3-1’e getirdiği anda bile Sergen Hoca skordan emin bir görüntü vermiyordu.

Kadıköy’de 10 kişi oynamak kolay değildi. Welinton ve N’Sakala’nın oyuna katılması da Beşiktaş’ta farklı bir direnç yarattı. Riskleri alan Fenerbahçe Ozan’la ikinci golü bulurken, siyah beyazlıların ceza sahasında 3 Beşiktaşlı, 5 Fenerbahçeli vardı.

HAKEM HER ŞEYi ETKiLEDi

Uzatma dakikalarındaki o pozisyona penaltı veriliyorsa bu ligde konuşulacak fazla bir şey yok. Hakem, maçın kaderinden tutun, futbolcuların kaderine ve Sergen Hoca’nın kariyerine dek her şeyi etkiledi. Bu hakem belki kuralları iyi biliyor ama futbolu bilmiyor. Çok kötü bir Fenerbahçe, çok kötü bir hakem ve iki gole imza atan Beşiktaş’ta Aboubakar ile Fenerbahçe’de Ozan Tufan. Geri alıyorum; bu Fenerbahçe şampiyonluğun en güçlü adayı değildir. Yazımın başında da belirttiğim Yılmaz Vural’ın söylemiş olduğu teknik direktör sıkıntısı, yerlide de var. Anlatamayacaklarından daha önemlisi, anlamadıklarını anlamalarıdır.

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