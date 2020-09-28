Altay ile Luyindama’nın gecesi

Garip bir maç oldu. Heyecan çok ama kalite yok. Gol pozisyonları bol, orta sahalar yol geçen hanı gibi bomboş ve savunmalarda kaleciyle stoperler yıldızlaşıyor... Başta F.Bahçeli Altay, ve G.Saraylı Luyindama olmak üzere... G.Saray oturmuş kadrosuna rağmen beklenenin altında, F.Bahçe geçtiğimiz iki haftaya oranla daha diri, kompakt ve umulanın üstünde bir futbol oynadı.

BULUT PLANLARI BOZDU

Yedi eski oyuncusuyla lige ve Avrupa kupalarına iyi başlayan ve en hazır takım görüntüsü veren G.Saray golü ararken nasıl savunmaya geçeceğinin hesaplarında zorlandı. F.Bahçe’nin geçen haftaki şok Hatay beraberliği sonrasında herkes G.Saray deplasmanında savunma futbolundan gole gidiş yollarını nasıl bulacağını düşünürken, dün akşam sıkıntı savunmada yaşandı.

İlk yarının yıldızı Altay’ın kurtarışları olmasa bu devrede skor tabelası 3-0 olabilirdi. Savunmada açıklar veren F.Bahçe hücumda orta sahayı hızlı geçişleriyle, rakip ceza sahasına geçiş ve şut pozisyonları ile G.Saray’ı şaşırtı. Gustavo’nun yanına Sosa’yı koyup Ozan’ı ileriye iterek Luyindama ve Falcao’ya baskı uygulatan Erol Bulut, ev sahibi takımın geriden oyun kurma planını bozdu.

FATiH TERiM HAKLIYDI

Teknik direktör dışında 7 yeni yabancıyla oynayan F.Bahçe’de ilk defa yan yana gelen stoperler Lemos ve Tisserand çabuklukları ve ayak hakimiyetleriyle göz doldurdu. Erol Bulut Thiam’ı çıkartıp Samatta’yı almak için 66 dakika beklememeliydi. F.Bahçe oyun planıyla G.Saray’ın etkili isimleri Belhanda, Feghouli, Falcao ve Emre Kılınç’ı pasifize etmeyi başardı. Dün gece F.Bahçe’yi oyunda tutan yaptığı kurtarışlarla Altay, G.Saray’ın oyunda kalmasını sağlayan ise Luyindama ve Marcao’ydu.

F.Bahçe maç boyunca kazanma iradesini ortaya koydu. Daha kompakt, daha koşan ve yardımlaşmalı bir futbol sergiledi. Babel, Etebo ve Diagne’yi 70’te oyuna alan Terim el freni görüntüsü veren Arda, Feghouli ve Falcao’yu çıkarmakta haklıydı. Babel, Gökhan’ın üstüne yaptığı driplinglerle onu geriye etti ve Emre’ye nefis bir gol pası verdi. Altay gecenin 5. gol kurtarışını yaptı.

Hakem Palabıyık aynı oyun gibi, garip bir maç yönetti. Kararlarında standardizasyon yoktu. Kritik pozisyonlarda düdüğü genelde G.Saray lehine çaldı. En net örnek 45’teydi. F.Bahçe atağında Marcao’nun Valencia’ya yaptığı bariz faulü görmeyip G.Saray’ı kontraya kaldıran Palabıyık, az kalsın Arda’nın ortasında gol de attıracaktı. Yenilenen kadrosuyla F.Bahçe’nin dünkü oyunla geleceği parlak görünüyor.