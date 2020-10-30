9 İsrailli 3 Türk'e karşı

Avrupa liglerinden arta kalan üçüncü sınıf Afrikalı futbolcular Avrupa’nın bit pazarı Türkiye Ligi’nde iyi para kazanmayı yıllardır sürdürüyor. İddiasız, düşük bütçeli ama yerli ve 9 İsrailli Maccabi, 3 Türk’ün yer aldığı Sivas’ı Cumhuriyet Bayramı günü Sivas’ta yendi ve Türk takımlarına karşı ilk maçını kazandı.

SİVAS BU HALE NASIL GELDİ?

Gruplar belli olduğunda ‘Birinci Villarreal, ikinci Sivas olur’ demiştim. Öyle ya, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı 6 maçta galibiyet alamamış olan Maccabi Sivas’ı nasıl alt edecekti? Mert Hakan ve Emre Kılınç gibi iki lokomotif oyuncusunu kaybeden Sivas evinde ligde kazanamamış ve gol atamamış bir takım haline nasıl dönüştü?

FAJR VE HAKAN ETKİSİZDİ

Bir telaşla oyuna başlayan Sivas, oyunu kontrolde ve topa sahip olmada maç boyunca başarılı olamadı. Saha parselasyonuyla blok halinde rakip alana yerleşmek yerine üç gol attığı Villarreal maçına benzer bir anlayışla hızlı Kayode, Gradel ve Yatabare ile rakip ceza sahasına inmeyi denedi. Maccabi daha teknik daha disiplinliydi ve orta alanda daha iyi pas yaparak Sivas’ı uzun toplarla doldur boşalt oyuna ve kenar ortalara itti. İlk 45 dakikada biri Maccabi’nin diğeri Sivas’ın kaçırdığı iki gol pozisyonu vardı. Orta sahada Fajr ve Hakan etkisiz temposu az, coşkusu olmayan bir ilk yarı oynadılar ve bu bölge Sivas’ın istediğini veremezdi.

MACCABI TOP GÖSTERMEDİ

İkinci yarı birinci yarının kopyasıydı. Maccabi orta alanda pas yaparak Sivas’a top göstermedi. Sivas’ın bir oyun yönetmeni yoktu. Deplasmanda oynar gibiydiler. İleride hızlı adamlarla, Maccabi defansında hata aradılar sadece. 55’te Gradel’in ortasında Kayode ile golü buldu Sivas. Skor üstünlüğü bile Sivas’ın oyun formatını değiştirmedi. Yine Kayode ve Gradel’le gol arayışları devam etti. Rıza Çalımbay’ın Fajr’a nasıl dayandığını anlamaya çalışırken Maccabi’nin bir pas organizasyonunda Golasa Samassa ile karşı karşıya kaldı. Her hareketi karta gidebilecek Camara Golasa’yı indirince oyundan atıldı, verilen penaltıyla Biton skoru eşitledi. Beş dakika sonra Maccabi’nin halı sahada oynarcasına ince pas trafiği Peretz’i iki hamleyle gole götürdü.

SİVAS'IN GRUPTA İŞİ ZOR

Maccabi oyunun baştan sona üstünüydü. Galibiyeti hakkıyla aldı ve gruptan Villarreal ile çıkar. Sivas’a ne olur derseniz... Miadı dolmuş, gücü bitmiş Afrikalı bolluğunda bu sezon ligde de işi zor. İsrail’in yaptığını yapalım. Kaliteli yabancıya evet ama yerli futbolcularımızı ilk 11’e hazırlayalım. Söylemesi kolay diyenler çıkabilir ama Anadolu’daki birçok takım bu sezon ellerindeki tapon futbolcuların sıkıntısını yaşayacak.