8 maçlık seri, Seri ile bitti!

G.Saray kaybetmemek için dengeli ve kontrollü oyunu seçti. Ligin ilk yarısında en az gol atan ve en az gol pozisyonu yaratan takımlar arasında yer alan G.Saray’a devre arasında hangi sihirli el değdi? Terim “Ocak ayında gemiyi limana yanaştıracağız” derken transfer ettiği iki futbolcu, Onyekuru ve Saracchi’den söz etmemişti herhalde. Sivas maça müthiş bir kuşatma ile başladı ve 10 dakika içerisinde kaleci Muslera’ya üç muhteşem kurtarış şansı verdi. Ve Muslera’nın kurtardığı golün hemen sonrasında 7. dakikada Hakan Arslan Sivas’ı öne geçiren golü attı. Ev sahibi takımın müthiş telaşlı, gol odaklı, yüksek konsantrasyonlu orta sahası her türlü hataya açıktı. Terim, Onyekuru’ya önlem alan Sivas savunmasına sağdan Feghouli ile vurma hesabı yapmıştı. Sivas golünden sonra oyun kontrolü tam anlamıyla G. Saray’a geçti. Maç öncesi Sivasspor’un bu kadar mahkum bu kadar direnen bir futbol anlayışında olmasını kimse beklemiyordu ama G.Saray ev sahibinin oyun planlarını bozdu.

MUHTEŞEM DONK

Solda Onyekuru ve arkasında Saracchi bindirmeleriyle arkadan gelen Ömer’e yol açarken Sivas’ın dikkati dağıldı. Sakatlıktan dönen Lemina defans önünde bir pas istasyonu ama sakatlığının psikolojik etkisinden kurtulamamış görüntüsündeydi. Seri defans hamlelerinde zaman zaman sorun yarattı ve sonunda bir penaltıya sebep oldu. Karşılaşma bir hesap maçıydı. İki taraf da kaybettiğinde çok şeyin yara alacağını biliyordu. Temel amaç kazanmak değil, kaybetmemekti ama kazanmaya yönelik ciddi gol hamlelerini hep G.Saray yaptı. Luyindama’nın sakatlığı bir yerde G.Saray’ın hayrına oldu. Yerine Marcao’nun partneri olan Donk, müthiş bir performansa imza koyuyor. Attığı hayati gollerin yanında dün akşam Feghouli’nin golü öncesindeki asistiyle G.Saray’a müthiş bir katkı verdi. Bir puana razı olmayan iki takımın mücadelesinde G.Saray’ın 8 maçlık galibiyet serisini yine adı Seri olan futbolcu bitirdi. Penaltı pozisyonunda karar doğruydu ve Yasin Öztekin ile Emre Kılınç arasında tereddütte kalan Rıza Çalımbay’ın takımı. ikinci yarı oyuna aldığı Emre ile skoru 2-2’ye getirdi.

ARKADAŞLAR, TOP OYNUYORUZ

Fikstür iki takım için de zorlu maçlara gebe Ama G.Saray kazanmaya çok yakın olduğu bir maçı 1 puanla bitirdi. Sivas için değişen bir şey yok. Her maç bir final. Ben dün Donk’un ve Feghouli’nin konsantrasyonunu çok etkili buldum. G.Saray kazanmaya yakın olduğu bir maçı kazanamadı. Bu arada futbol sahalarında UEFA’nın pankartlarla ilgili net açıklaması var. “Yol Kızıl Elmaya, menzil şahadet, vuslat vatan” cümlesinin TFF tarafından atlanmış olması da bence ilginç. Arkadaşlar top oynuyoruz.





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