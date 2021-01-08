3 puan... Hem de oynamadan

Bir kere ekibin kimsayasını belirleyecek Erol Bulut’un ne kendisi motive ne oyuncuları... F.Bahçe’de duygularını ve profesyonelliklerini yaptıkları işe dahil eden oyuncu yok gibi. Kaleci Altay, Ozan ve Pelkas’ın gayretlerini dışarıda tutarsak, F.Bahçeli futbolcular hangi formayı giydiklerinin farkında değil.

RAKİP SANKİ BARCELONA'YDI

Özgüveni şişmiş Alanya, Kadıköy’de F.Bahçe’den çok daha rahat, dominant, hatta biraz da laubali bir oyun anlayışı içindeydi. Sarı lacivertli ekip Kadıköy’de Alanya karşısında Messi, Xavi ve Iniesta’lı Barcelona’ya karşı oynar gibiydi. Evinde rakibe yüzde 71 topla oynama şansı veren, kendisinin üç katı (492) pas yaptıran ve kendi kalesinde 5 kat fazla korner gören bir F.Bahçe’den bahsediyoruz. Maçın başında Sinan’ın ortasından kalecinin hatasıyla 1-0 öne geçen F.Bahçe’nin kendi evinde kontratak oynamaya mahkum oyun planı için ikinci golü atması şarttı. Ve Valencia’nın kaçırdığı penaltıdan birkaç dakika sonra Ozan’ın asistinde gol bölgelerinin en kritik pas vereni ve gol vuruşu yapanı Pelkas, nefis bir gol vuruşuyla skoru 2-0’a getirdi.

SİNERJİ FARKLILIKTAN DOĞAR

Futbolda ve her alanda sinerji, benzerliklerden değil, farklılıklardan doğar. Erol Bulut; Thiam, Valencia, Sinan gibi rakip arkasına koşan, kontraya yatkın birbirine benzeyen isimleri yan yana oynatmak yerine özellikleri daha farklı Mert Hakan ve Samatta’yı da oyuna erken alabilirdi. Galibiyeti getiren en kötü skor, oynanan en iyi futbola tercih edilir. Ve dün de Erol Bulut, haftalardır Fenerbahçe’ye yakışmayan negatif futbolu, şimdilik aldığı galibiyetle göz kamaştıran bir ambalaja koydu.

SON 15 DAKİKA AZAP ANLARI OLDU

Alanya'yı yıllardır taşıyan Yunan üçlüsü Tzavellas, Siopis ve Bakasetas’ın maça ağırlığını koyamaması, Alanyaspor’un hücum çıkışlarından çok pasla oyalanıp ağır kalması, Salih Uçan’ın oyuna geç alınması, onca istatistiki üstünlüğe rağmen yenilmesinin nedenleri arasındaydı. Şimdi “İki gol atan, bir penaltı kaçıran, bir şutu direkten dönen iki mutlak golü değerendiremeyen F.Bahçe nasıl kötü olur?” diyenler çıkabilir. Babacar’ın penaştısıyla skor 2-1’e gelince geride kalan 15 dakikada azap anları oldu F.Bahçe için. F.Bahçe, bu oyunla bu skora sevinmelidir.