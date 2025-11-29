Bu derbi sadece bir maç değil, aynı zamanda bir sınav

Haberin Devamı

Bu hafta Türkiye’de yine büyük bir derbi oynanacak: Fenerbahçe-Galatasaray. Derbiler yalnızca üç puan için oynanmaz; hafıza, kültür, rekabet, kimlik ve duygular sahaya çıkar. Bu nedenle bu karşılaşmayı sadece 90 dakikalık bir maç olarak görmek büyük bir eksiklik olur. Bizim coğrafyada futbolun anlamı başkadır. Galatasaray-Beşiktaş, Galatasaray-Trabzonspor, Fenerbahçe-Galatasaray derbileri birer spor müsabakasından çok daha fazlasıdır. Taraftar, renkleri sadece takım için değil, kendisi için taşır. Bu tutku değerlidir; ancak bazen ölçü kaybedildiğinde coşkunun yerini öfke, esprinin yerini hakaret, rekabetin yerini ise nefret alıyor. İşte tam da bu noktada futbolun ruhu zarar görüyor. Çünkü hakaretle değil, saygıyla büyüyen rekabet kalıcıdır.

EL CLASICO DÜNYANIN İZLEDİĞİ BİR FUTBOL VİTRİNİ

Futbol kariyerimde Türkiye’nin yanında Almanya ve İspanya’da da büyük derbilerin içinde oldum. Schalke-Dortmund, Bayern-Dortmund, Schalke-Bayern derbilerinde tribünler tutkuluydu ama saygı hep vardı. İnsanlar aynı metroya binip, aynı sokaktan geçip maçtan sonra evine dönebiliyordu. Provokasyon değil, futbol konuşuluyordu. İspanya’da Real Madrid-Barcelona ve Real Madrid-Atletico Madrid maçlarının duygusu ise bambaşka. O maçlarda sadece takımlar değil, kültürler ve kimlikler sahadaydı. Ama tüm bu rekabetin sonunda kazanan sadece skor değil, marka değeri ve futbolun seviyesi oluyordu. Bu yüzden El Clasico sadece bir maç değil, dünyanın izlediği bir futbol vitrini haline geldi.

BİZİ HALA GÜNÜ KURTARMA ANLAYIŞI HAKİM

Bugün bir gerçek daha var: Sezonun ne kadar yorucu olduğu ortada. Özellikle Avrupa’da iyi kurulmuş, doğru planlanmış takımlara karşı zorluk çekiyoruz. Çünkü onlar sadece saha içinde değil, saha dışında da güçlü. Bizde ise hâlâ günü kurtarma anlayışı hâkim. Finansal tabloya girmek istemiyorum; çünkü girdikçe insanın içi acıyor. Ancak konuşmazsak düzeltemeyiz.

PERFORMANSI KARAKTER VE SORUMLULUK BELİRLER

Oyuncularımıza gelince... Bu oyunu hepimiz çocukken toprağın üzerinde, beton zeminde, kimi zaman çıplak ayakla sevdik. O zaman aklımızda para, prim, kontrat yoktu. Sadece futbol vardı. Bu ülkede forma giyen herkesin bunu hatırlaması gerekiyor. Çünkü performansı belirleyen şey para değil, karakter, tutku ve sorumluluktur.

LİDERLİK DEĞER OLUŞTURMAK, KÜLTÜR İNŞA ETMEKTİR

Başkanlara ve yöneticilere gelince... Futbolda liderlik sadece transfer yapmak, sosyal medya mesajı atmak veya hakeme konuşmak değildir. Asıl liderlik; değer oluşturmak, kültür inşa etmek ve sürdürülebilir bir yapı kurmaktır. Sonuç odaklı değil, ahlak ve vizyon odaklı yönetim bu ülkenin geleceğini belirleyecek.

PLANI OLANLA GÜNÜ KURTARANIN FARKI ORTAYA ÇIKAR

Teknik direktörlere gelince... Bu maçlar sadece oyun değil, aynı zamanda bir vitrindir. Planı olan teknik adamla günü kurtaran arasındaki fark tam da bu maçlarda ortaya çıkar. Sonuç ne olursa olsun, teknik adamın bırakacağı miras oyunu, tavrı ve duruşudur. Bu nedenle Pazartesi akşamı oynanacak bu derbi sadece bir takımın değil, Türk futbolunun sınavı olacak.

DERBİDE KAZANAN TÜRK FUTBOLU OLSUN

· Bu derbi

· Taraftar için olgunluk testi,

· Oyuncular için karakter testi,

· Teknik direktörler için akıl testi,

· Yöneticiler için liderlik testi,

· Türk futbolu için ise kültür testidir.

Dileğim çok açık: Kazanan sadece bir takım olmasın. Kazanan Türk futbolu olsun. Unutmayalım: Skor geçicidir. Saygı, stil ve değer kalıcıdır.