Yorgunluk belirtileri

Beşiktaş, ilk yarının tamamında oyunun mutlak hakimiydi. Ankaragücü’nü kendi yarı alanına hapseden siyah beyazlılar maçın henüz başında öne geçme fırsatını değerlendiremedi. Kazanılan penaltıyı Kevin N’Koudou ciddiyetten uzak bir vuruşla gole çeviremedi. Beşiktaş, Ankaragücü’nü ilk 45 dakika boyunca hiç kendi ceza alanına sokmazken hücumda güçlü oyununa paralel bir zenginlikten uzaktı.

Devrenin son anlarında Kulusic’in kendi kalesine attığı golle öne geçen lider, ikinci devrenin başında Ankaragücü’nün ön alanda yaptığı baskıyı da kolay kırdı ve 2-0’lık üstünlüğe ulaştı.

GHEZZAL, JOSEF VE ROSİER

Beşiktaş, “Maçı koparttım” derken Welinton’un sebep olduğu penaltıyı gole çeviren Başkent ekibi tekrar maça ortak oldu.

2-1’den sonra son bölümde zaman zaman telaşlı görünen siyah beyazlılarda günün en başarılı ismi hiç tartışmasız Rachid Ghezzal idi. Cezayirli yıldız dışında Josef ve Rosier iyi performans ortaya koydular.

Beşiktaş, Aboubakar’ı fazlasıyla aradığı bir başka maçı daha geride bıraktı. Ligde 15 golü olan Larin tek santrfor oynadığı maçlarda çok verimsiz oynuyor.

ATİBA ÇIKMAMALIYDI

Dün siyah beyazlıların iyi maçlarından biri değildi. Son 15 dakika topu rakip yarı alanda tutmakta zorlanan ve Ankaragücü’nün üzerine gelmesine fazlasıyla izin veren Beşiktaş 90’da penaltıdan yediği golle 1 puana razı olmak zorunda kaldı.

Beşiktaş dün, Rıdvan’ın oynadığı kanattan çok atak yedi. Siyah beyazlılarda ciddi bir yorgunluk belirtisi de göze çarpıyor. Atiba yorulmuş olabilir; ancak pozisyon bilgisi yüksek, tecrübeli ve güvenilir bir oyuncu olan Atiba maçı tamamlamalıydı.

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