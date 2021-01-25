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Haber Giriş: 25.01.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Yorgun Kartal zorlandı

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11 günde 4’üncü maçını oynayan Beşiktaş’ın zorlanması normal...

Sergen Yalçın, 3 gün önceki Karagümrük maçında muhteşem futbol oynayarak kazanan 11’den 3 farklı isim ile sahaya çıktı. Rıdvan’ın yerine N’Sakala, N’koudou’nun yerine Ghezzal, Montero’nun yerine de Welinton ile başlayan siyah beyazlılar, ilk yarıda yüzde 72 ile topa sahip olsa da katı Göztepe savunmasını aşmakta güçlük çekti. İki golü ince ofsaytlar ile VAR’dan dönen Beşiktaş, ilk yarının tamamını rakip yarı alanda oynasa da hücum aksiyonlarını kale önü zenginliğine dönüştürmedi. Bir kez çıkan Göztepe Tripic’in şık golüyle de devreyi 1-0 önde kapattı.

GÖZTEPE 5, BEŞiKTAŞ 3 GÜN

İkinci yarıya Mensah-Ljajic değişikliği ile başlayan Beşiktaş, Ljajic’in yaratıcılığı ile beraberlik golüne çabuk ulaştı. Ancak ilerleyen dakikalarda temposu düşen siyah beyazlıları hareketlendirmek için Sergen Yalçın 3 değişikliğe birden imza attı. N’Koudou ve Gökhan Töre kanatlara hareket getirirken Dorukhan da orta alana dinamizm kattı.

Bu maç öncesinde Göztepe 5 gün dinlenirken bu süre Beşiktaş için 3 gün idi. İzmir’in sarı kırmızılı ekibi maçın son bölümünde daha diri kalmasının nedeni buydu. İlginç olan ise Göztepe’nin kötü oynadığı ilk yarıyı 1-0 önde kapatması; daha etkili göründüğü ikinci devreyi ise 2-0 yenik tamamlamasıydı.

KADER ADAMI ERSiN

Kaleci Ersin’in N’diaye ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki kurtarışı maçın kırılma noktasıydı. Kupadaki Rizespor maçıyla birlikte 11 günde 4’üncü maçını oynayan Beşiktaş’ın dün zorlanması normal. Sergen Yalçın, dün yaptığı değişiklikler ile maça damgasını vurdu ve 3 puanı cebine koymayı bildi. Karagümrük maçında son bölümde oynadığı futbolla “Ben dönüyorum” sinyali veren Adem Ljajic dün attığı golle maçın kazanılmasında pay sahibi olurken, Gökhan Töre de yaptığı asistle Sergen Yalçın’ın jokerleri arasında olabileceğini gösterdi.

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