Yorgun Kartal rahat kazandı

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Yeni transfer Felix Uduokhai ve Ernest Muci; Emirhan Topçu ile Semih Kılıçsoy’un yerine sahadaydılar.

iLK YARIDA PAS REKORU KIRDI

İlk 45 dakikanın tamamını rakip yarı alanda oynayan Beşiktaş, ilk devreler itibarı ile rakip yarı sahada bu sezonki pas yapma rekorunu kırdı. Sivasspor’u hiç çıkartmayan, rakibine tek bir pozisyon vermeyen siyah beyazlıların, konuk ekibin 5-4-1 düzenindeki kalabalık savunması karşısında beklenenden çok daha az pozisyon yakaladığının da altını çizmek gerekiyor. Bülent Uygun’un takımı 1-0 geriye düştükten sonra da oyun anlayışında herhangi bir değişikliğe gitmedi ve kendi sahasında kalmaya devam etti.

GEDSON BU SEZON ÇOK FARKLI

Giovanni Van Bronckhorst’un öğrencileri çok iyi alan daraltıyor ve takım boyu kısa. Ayrıca Jonas Svensson’u ekstra bir orta saha gibi merkeze çekiyor. Gedson Fernandes’in ise sürekli rakip savunma arasına ve arkasına koşu yapmasını istiyor. Sezonun sürpriz golcüsü, ikinci golü de klas bir aşırtmayla buldu. Gedson Fernandes görünen o ki bu sezon bu anlayışta çok gol atacak. Şimdiden bu sayı 6 maçta 4 gol oldu. Dün Beşiktaş yorgundu ve bu yorgunluk özellikle de ikinci devre kendini fazlasıyla gösterdi.