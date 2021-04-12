Yorgun Kartal irtifa artırdı

Beşiktaş dün adeta ateşle oynadı. Siyah beyazlılar 90 dakika boyunca kendi oyun kalitesi ve temposunun çok altındaydı. Savunmada Josef’in yokluğu çok net hissedildi. Atiba ilk 15-20 dakika dışında yorgun göründü. Dorukhan’ın maç eksikliği göze çarptı.

Beşiktaş 2 kez öne geçmesine rağmen Erzurumspor’a yakalandı. İlginçtir rakibine pozisyon vermeden kalesinde 2 gol gören siyah beyazlı futbolcular, bu durumun tedirginliğini maçın sonuna kadar yaşadı.

Pas isabet oranının tüm sezonun gerisinde kalması da Beşiktaş’ın oyununu olumsuz etkiledi. 7 günde 3’üncü maçı böylesine yüksek bir rakımda oynamak da Beşiktaş’ın fiziksel performansını aşağı taşımış olabilir.

Önemli olan tüm bu zorluklarla karşılaşmışken kazanabilmek...

RACHiD GHEZZAL’IN SOLO PERFORMANSI

Dün sezonun anahtarı Rachid Ghezzal’ın ‘solo’ performansıyla gelen 3’üncü gol siyah beyazlıları bir kez daha öne geçirdi.

Cezayirli yıldız Beşiktaş’ı asistleriyle bugüne taşıdı ancak dün işler kötü giderken attığı beceri dolu gol belki de şampiyonluğu getirdi.

Sergen Yalçın’ın son bölümde oyuna soktuğu Necip, Mensah, Gökhan Töre ve N’Kodou takıma ihtiyacı olan enerjiyi verdi ve Gökhan Töre ile farkı 2’ye çıkarıp son dakikalara rahat giren Beşiktaş, kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

Genç file bekçisi Ersin son derece hatalı bir gol yedi. Bundan sonra yapması gereken bu hatayı unutup çok daha fazla çalışmak.

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