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Haber Giriş: 25.09.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Yokluklar içinde hiçlik

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Yokluklar içinde hiçlik

Altay maçındaki yetersizliği gördükten sonra Ajax’ı düşünmek dahi istemiyorum.

Maça 11 eksik ile çıkan Beşiktaş, Pjanic de sakatlanınca iyice zor durumda kaldı. Karşılaşmayı izleyen Beşiktaşlılar için dünkü Altay maçı resmen bir ızdıraba dönüştü. Sahaya çıkan 11’de forma şansı bulan Gökhan Töre ve Kenan Karaman felaket bir görüntü ortaya koydular. Gökhan Töre hemen hemen buluştuğu tüm topları kaybederken, santrfor oynayan Kenan ne top alabildi ne de aldığı topların tek bir tanesini olumlu kullanabildi.

Altay 2-1 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)
Altay 2-1 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)

KENAN ÇOK YETERSiZ

Kenan’da, sürat, teknik kalite, hava hakimiyeti, güç, şut özelliği ve dribbling gibi bir forvette olması gereken temel özelliklerin hiçbiri yok. Oyun zekası da çok yetersiz.

Salih Uçan ve Oğuzhan Özyakup da beklentilerin altında kalınca futbola uzak bir Beşiktaş izledik.

Dün Rıdvan Yılmaz’ın gayreti ve ne yaptığını bilen bir Atiba Hutchinson ile Josef de Souza dışında siyah beyazlılarda performansı yeterli sayılabilecek oyuncu yoktu.

Yine de Kenan Karaman girdiği pozisyonları değerlendirebilse İzmir’den 3 puan ile dönülebilirdi.

 

BU SAKATLIKLAR NORMAL DEĞİL, MUTLAKA İRDELENMELİ

Beşiktaş, üst üste gelen sakatlıkların nedenini mutlaka irdelemeli. Bu kesinlikle normal bir durum değil.

Altay-Beşiktaş maçında Gökhan Töre tepkisi
Altay-Beşiktaş maçında Gökhan Töre tepkisi

Beşiktaş, 3 puan kaybetti ve 3-0’dan 3-3’e yakalandığı Adana Demirspor maçının ardından psikolojik bir travma daha yaşadı. Belki uzun lig maratonunda tam kadroyu yakalayınca bu maçların telafisi var ancak sahaya çıkan bu kadronun dün İzmir’de oynanan Altay maçındaki yetersizliğini gördükten sonra Ajax maçını düşünmek dahi istemiyorum.

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