Yok artık bu kadarı da gerçekten fazla

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Son 5 maç 4 mağlubiyet, 1 beraberlik. Galatasaray derbisine kadar yenilgi yüzü görmeyen takım, kazanmayı unuttu. Sadece skorlar kötü değil, oyun da her geçen maç daha kötüye gidiyor. Maccabi Tel Avvi bu maça ‘0’ puanla çıktı. Dün açık konuşalım; oyunun büyük bölümünde üstün olan taraf İsrail temsilcisiydi. Sezona çok güçlü girip de bu kadar gerileyen bir takım nasıl olabilir?

KRiZ ÜSTÜNE KRiZ

Açık ve net bir şekilde görülüyor ki bu takım iyi çalışmıyor. Antrenmanları takip etmiyorum ama çok belli ki antrenman yoğunluğu düşük, sıkı çalışan bir takım yok. Duran toplarda aylardır etkili olan bir Beşiktaş yok. Van Bronckhorst umursamaz tavırlarda ve bu takıma artık verebileceği bir şey kalmamış. Joao Mario’nun yürüyecek hali yok, hâlâ 11 başlıyor. Yönetimde kriz, saha içinde dev kriz.. Beşiktaş’ta bu durumu düzeltmek için kimse bir şey yapıyor mu? Veya yapma niyetinde mi acaba? Bir kulüp, bir takım bu kadar sahipsiz bırakılabilir mi acaba? Yenilgiyi bu kadar kolay kabullenmek, reaksiyon göstermemek normal mi?

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TUHAF ŞEYLER OLDU

Dün tuhaf şeyler oldu. Gedson ofsaytta olduğu halde İmmobile’nin atacağı golü topa giderek adeta sabote etti, İmmobile penaltı kaçırdı. Herşeye rağmen bu maç dönerdi. Bir cümle de Semih için. Bir futbolcu ayağına her aldığı topta çalım veya şut dener mi? Birileri Semih’e futbolda pas diye bir şey olduğunu anlatmalı. Kan değişikliği olmadan bu takımın düzelmesi imkansız.