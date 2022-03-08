Yine iyi futbol yine sonuç yok

Beşiktaş’ın bu sezon artık klasikleşen, kronikleşmiş çok fazla pozisyon üretip 2 kez kalesine gelen rakipten gol veya goller yemesi senaryosuyla oynanan bir maç daha izledik. Tabii bu durumda Vida ve Josef gibi iki deneyimli ve defansif gücü yüksek oyuncunun eksikliği de önemli bir etken. Bu kadar iştah, tempo baskı ve pozisyon üreten siyah beyazlıların kalesine Başakşehir gibi güçlü ve kaliteli bir takım sadece 2 isabetli şut atabildi.

KARAVELi, AYARLARI BOZDU

Ben bu yazıyı yazarken ve kronometreler 80’inci dakikayı gösterirken ikinci yarıdaki istatistik hâlâ ‘0’ şut idi. Bu Beşiktaş açısından değerli. Atiba’nın önderliğinde, Can’ın dinamizmi, Alex’in yüksek teknik kalitesi ve ön bölgede de Güven ve Kenan’ın bitmek tükenmek bilmeyen baskısıyla Başakşehir’i çıkartmayan siyah beyazlılar, belirgin bir şekilde üstün oynadığı bir başka maçı daha kazanamadı.

Önder Karaveli’nin devrenin sonunda değişiklik kağıdı 4’üncü hakeme verilmesine rağmen Necip’i oyuna sokmaması ve 10 kişiyken yenilen golde ciddi bir acemilik var. Ayrıca %94 pas isabetiyle oynayan, topu rakip ceza alanına taşıyan ve iyi futbol oynayan bağlantı oyuncusu Alex Teixeira’yı oyundan çıkartması da kanımca hatalıydı. Bir teknik adam, o dakikaya kadar tek kale oynayan bir takımın ayarlarıyla neden oynamak gereği duyar ki? Lakin Güven de sezonun maçını oynarken çıktı.

KOPYALA YAPIŞTIR BEŞiKTAŞ

Beşiktaş, bu kadar efor sarf edip, iyi futbol oynayıp 4 gün arayla oynadığı 2 maçta da istediğini alamadı. Başakşehir ise bu kadro kalitesiyle, bu yedek kulübesiyle ikinci yarı şut atmadığı maçta hayal kırıklığı yarattı. Emre Belezoğlu, Necip-Serdar iklisinin oynadığı bir Beşiktaş’a karşı daha cesur davranmalıydı.