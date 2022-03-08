MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları GÜNTEKİN ONAY YazılarıYine iyi futbol yine sonuç yok
GeriGÜNTEKİN ONAY Yine iyi futbol yine sonuç yok
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yazarlar
Haber Giriş: 08.03.2022 - 06:28 | Son Güncelleme:

Yine iyi futbol yine sonuç yok

GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
Yine iyi futbol yine sonuç yok

Beşiktaş, çok üstün oynadığı bir maçı daha kazanamadı.

Beşiktaş’ın bu sezon artık klasikleşen, kronikleşmiş çok fazla pozisyon üretip 2 kez kalesine gelen rakipten gol veya goller yemesi senaryosuyla oynanan bir maç daha izledik. Tabii bu durumda Vida ve Josef gibi iki deneyimli ve defansif gücü yüksek oyuncunun eksikliği de önemli bir etken. Bu kadar iştah, tempo baskı ve pozisyon üreten siyah beyazlıların kalesine Başakşehir gibi güçlü ve kaliteli bir takım sadece 2 isabetli şut atabildi.

KARAVELi, AYARLARI BOZDU

Ben bu yazıyı yazarken ve kronometreler 80’inci dakikayı gösterirken ikinci yarıdaki istatistik hâlâ ‘0’ şut idi. Bu Beşiktaş açısından değerli. Atiba’nın önderliğinde, Can’ın dinamizmi, Alex’in yüksek teknik kalitesi ve ön bölgede de Güven ve Kenan’ın bitmek tükenmek bilmeyen baskısıyla Başakşehir’i çıkartmayan siyah beyazlılar, belirgin bir şekilde üstün oynadığı bir başka maçı daha kazanamadı.

Beşiktaş - Başakşehir maçında Rachid Ghezzalden teknik heyete tepki
Beşiktaş - Başakşehir maçında Rachid Ghezzal'den teknik heyete tepki

Önder Karaveli’nin devrenin sonunda değişiklik kağıdı 4’üncü hakeme verilmesine rağmen Necip’i oyuna sokmaması ve 10 kişiyken yenilen golde ciddi bir acemilik var. Ayrıca %94 pas isabetiyle oynayan, topu rakip ceza alanına taşıyan ve iyi futbol oynayan bağlantı oyuncusu Alex Teixeira’yı oyundan çıkartması da kanımca hatalıydı. Bir teknik adam, o dakikaya kadar tek kale oynayan bir takımın ayarlarıyla neden oynamak gereği duyar ki? Lakin Güven de sezonun maçını oynarken çıktı.

KOPYALA YAPIŞTIR BEŞiKTAŞ

Beşiktaş, bu kadar efor sarf edip, iyi futbol oynayıp 4 gün arayla oynadığı 2 maçta da istediğini alamadı. Başakşehir ise bu kadro kalitesiyle, bu yedek kulübesiyle ikinci yarı şut atmadığı maçta hayal kırıklığı yarattı. Emre Belezoğlu, Necip-Serdar iklisinin oynadığı bir Beşiktaş’a karşı daha cesur davranmalıydı.

Beşiktaşta Önder Karaveliden 2. gol açıklaması 20 saniye için kullanmak istemedik
Beşiktaş'ta Önder Karaveli'den 2. gol açıklaması! "20 saniye için kullanmak istemedik"
False
GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Gaziantep FK 2 - 2 Hatayspor (Maç özeti ve golleri)
Beşiktaş 2-2 Başakşehir / Maçın özeti ve golleri
Kayserispor 1 - 2 Aytemiz Alanyaspor (Maç özeti ve goller)
Manchester City 4-1 Manchester United / Maç sonucu ve özeti