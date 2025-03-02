Yedek kulübesinde kalite sorunu var!

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Beşiktaş iyi başladığı maçta ilk yarının mutlak hakimi olmasına rağmen rakip kale önünde etkili değildi ve az pozisyon üretti. Rakip ceza sahasına kadar topu çok etkili dolaştıran siyah-beyazlılar, ısrarla topu yerden oynayıp savunma arasına sızmaya çalıştı.

Joao Mario, Rafa Silva ve Arthur Masuaku; Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte performanslarını zirveye taşıdılar. Norveçli teknik adam yakından tanıdığı Alex Oxlade-Chamberlain’in kalitesinin biliyor ve onu kazanmak için ısrarla süre vermeye devam ediyor. Dün de İngiliz futbolcu süre aldığı bölümde paslarıyla oyunu çok iyi yönetti. Savunmada Emirhan Topçu-Felix Udokai ikilisinin uyumu devam ediyor.

MERT YiNE TAKIMI AYAKTA TUTTU

Her zamanki gibi kaleci Mert Günok kritik anlarda takımını ayakta tutuyor ama Beşiktaş ile ilgili son 20 dakikadaki sorunun temeli topun hiç ön alanda kalmaması. Semih Kılıçsoy’un doğru pas açılarına gelip top alıp, pas oyununda aktif olması lazım. Arkadaşlarıyla saha içi iletişimi yok. Rakip kaleden uzak olduğu zaman topu ayağından çok daha çabuk çıkartmalı.

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ARROYO U19 TAKIMINDA PiŞMELi

Ayrıca 18 yaşındaki Keni Arroyo için de şu net bir şekilde görülüyor ki; henüz bu seviye için çok eksikleri var. Zaman zaman dar alanda etkili olabilir ama fiziksel olarak U19 takımında oynayıp pişmeli.

Ole Gunnar Solskjaer oyuncu değişikliklerini çok erken yapıyor ve son 20 dakikadaki teslimiyetin nedeni girenlerin çıkanların kalitesinde olmaması ve saha içinde dengenin bozulması. Milot Rashica-Keny Arroyo değişikliği 58’de olmaz 75-80’de olur. Neticede Beşiktaş, Solskjaer ile çok da iyi oynamadığı bir maçı gol yemeden kazandı ve galibiyet serisini sürdürdü.