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Turu alıp gelebilirdi

#Beşiktaş#Lugano#Gedson Fernandes

Beşiktaş, 3-1’lik avantajı koruyabilmiş olsa İstanbul’a tur bileti cebinde dönecekti.

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İlginç bir maç oldu. Oyunun bazı bölümlerinde Beşiktaş, bazı bölümlerindeyse Lugano kontrolü ele aldı. Dün sahanın en iyisi olan Gedson Fernandes’i daha ofansif bir rolde gördük. Giovanni Van Bronckhorst, Portekizli futbolcunun potansiyelinin farkında ve onu daha ofansif kullanıyor. Dün de savunma arkasına yaptığı koşularla etkili olan Gedson Fernandes 2 gole imza attı.

RAFA YARDIM ETMEYİNCE SOL KANAT AKSADI

Deplasmanda 3 gol bulup da kazanamanın nedeni Beşiktaş’ın savunmasında sol kanadın aksamasından kaynaklandı. Sol önde başlayan Rafa Silva, Arthur Masuaku’ya defansif olarak yardım etmeyince Lugano’nun golleri aynı kanattan geldi. Dün ilk kez 11 oynayan Emirhan Topçu, 1-2 pozisyonda ağır kalsa da skora etki eden bir hata yapmadı.

Ciro Immobile istediği topları alamadı ancak takım oyuncusu olduğunu oyunda kaldığı süre içinde fazlasıyla gösterdi.

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Gözden KaçmasınBeşiktaşta Gedson Fernandes, Lugano maçında Quaresma sonrası bir ilki başardı Rafa Silva...Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Lugano maçında Quaresma sonrası bir ilki başardı! Rafa Silva...Haberi görüntüle

SUNİ ÇİMDEN KAYNAKLANAN TUHAF TOP KAYIPLARI

Beşiktaş’ın 3-3’den sonra oyunun kontrolünü tekrar ele geçirmesi ve son bölümde Lugano’yu kalesine yaklaştırmaması "Neden 3-1 iken de topa sahip olarak oynamadı?" sorusunu akıllara getirdi. Suni çimin zaman zaman tuhaf top kayıplarına neden olduğu bir maç izledik dün gece.

Beşiktaş, 3-1’lik avantajı koruyabilmiş olsa İstanbul’a tur bileti cebinde dönecekti. İstanbul’da iç saha avantajıyla yine de temsilcimizin gruplara kalacağını düşünüyorum. Lugano saha içi organizasyonu yüksek, sahada ne yaptığını bilen bir takım. Deplasman golü kuralı da kalktıktan sonra 3-3’ün bir avantajı da kalmadı. Giovanni Van Bronckhorst takım savunmasını daha da geliştirecek tedbirler alacak.

#Beşiktaş#Lugano#Gedson Fernandes
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