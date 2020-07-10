Tüm olumsuzluklara rağmen

Buna karşılık Roco ve Ruiz gibi 2 ağır stoper ile de Koita ve Thiam karşısında zor anlar yaşadı. Üzerine Gökhan Gönül’ün de sakatlanması Sergen Yalçın’ı zor duruma düşürdü. 37 yaşındaki Atiba oyun kuruyor, top kazanıyor, şut atıyor ve rakip savunmanın boşluklarında topla buluşup istasyon görevi üstleniyor. Elneny pozisyonunda oynamasını biliyor, çok az hata yapıyor. Bu 2 futbolcu dışında siyah beyazlılarda tüm futbolcuların performansı papatya falı gibi. 2’ci yarıda Boateng girdikten sonra ileride top tutan Beşiktaş, Boyd ve Lens’in de biraz kıpırdanmasıyla etkili oldu ve beraberlik golüne ulaştı. 65’inci dakikaya kadar oyunda üstünlüğü ele geçiren siyah beyazlılarda final paslarında isabet sağlanamadı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa’nın yaptığı 4 oyuncu değişikliği konuk takımın enerjisini yukarıya çekti ve son 20 dakikada etkili hücumlar yapan Kasımpaşa sakatlanarak maça devam edemeyen Koita’yı fazlasıyla aradı.

KALİTE GERİDE AMA...

90’ıncı dakikada Güven ilk kez savunma arkasına etkili bir koşu yaptı ve Ruiz’in soğukkanlı pasında golü atarak skoru 3-2’ye getirdi. Tüm olumsuzluklar içinde alınan bu 3 puan Beşiktaş açısından çok önemliydi. Ancak siyah beyazlılar Malatya deplasmanında Atiba’sız ve Burak’sız sahaya çıkacak. Son ana kadar maçı bırakmayan ve sıcak havada varını yoğunu ortaya koyan Beşiktaş, oyun kalitesi anlamında geçtiğimiz haftaların gerisinde olsa da formda Kasımpaşa’yı geriden gelip yenerek lige tutundu