Tükenmişlik sendromu

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Beşiktaşlı oyuncular dün kazanmak için her şeyi yaptılar ancak ellerinden gelen bu kadar. Her şeyden önce Semih tek santrfor kesinlikle oynayamıyor. Bu kadro planlamasını kim yaptıysa bir bravo doğrusu... Ezeli rakiplerden biri gelip yapsa insafa gelip bu kadarını yapmazdı. ‘İmmobile sakatlanırsa yerine kim oynayacak?’ diye hiç düşünülmemiş olması mümkün değil.

5-0’LIK G.SARAY MAÇININ ETKiSi

Beşiktaş'ın bu günlere gelmesinde 5-0’lık Galatasaray maçının rolü büyük. O maçta Mustafa Hekimoğlu’nun oyuna girip son golü atmasına da Beşiktaşlılar çok fazla anlam yükledi. Mustafa henüz bu seviyenin oyuncusu değil ve en kritik anlarda omuzlarına taşıyamayacağı bir ağırlık yükleniyor. Serdar Topraktepe de alt yapıda hocalığını yaptığı oyunculara duygusal yaklaşıyor. Bodo maçında Ersin’i oynatması da hataydı. Profesyonel hayatta duygusallık olmaz.

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TARAFTAR DA AŞIRI DUYGUSAL

Beşiktaş taraftarı da aşırı duygusal ve fevri tepkiler veriyor. Geçen sene Vincent Aboubakar krizi yönetilemedi. Beşiktaş, santrforu yokken maaşını ödediği kendi oyuncusunu kamuoyunun önünde mundar ettiği için kullanamadı. Aynı şeyi Masuaku’da yaşanıyor şimdi. Siz sanıyor musunuz ki futbolcular problemsiz insanlar. Genç, şöhretli, çok para kazanan, çoğu az tahsil yapmış, kalabalık ailelere bakmak zorunda kalan, omuzlarında sürekli baskıyla oynayan yokluktan ve zorluktan gelmiş insanlar bunlar. Beşiktaş’ta bu oyuncu grubunu yönetebilecek ne bir teknik kadro ne de yönetim var.

Q7 BiLE SORUNLU ALGILANIRDI

Şu anki kadroda Quaresma bile olsa o da sorunlu oyuncu gibi algılanırdı. Yönetmeyi bilirsen, oyuncunun parasını zamanında ödersen ona değer verdiğini gösterirsen oyuncu sorun çıkartmaz. Beşiktaş taraftarı oyuncuları protesto ederken tüm bu faktörleri göz önünde bulundurmalı. Kötü yönetilen bir yerden asla bir başarı hikayesi çıkmaz. Acilen camiayı toparlayıp bu kaosu bitirecek tedbirler alınmalı. Ancak bunu yapacak biri var mı? Görünen o ki; yok.