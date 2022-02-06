Trabzonspor acı çekerek

Trabzonspor, iyi başladığı golü erken bulduğu maçın ikinci yarısında galibiyete ulaşırken çok acı çekti. Öyle ki ikinci 45 dakikanın tamamında oyunun kontrolünü eline alan Kasımpaşa, %61 oranında topa sahip olan taraftı. Lider, güçlü kadrosuna, oturmuş saha içi organizasyonu ve bu kadar puan farkına rağmen neden mahkûm oynadığını sorgulamalı.

Bu durum şampiyonluk baskısından mı kaynaklanıyor? Tamam, 3 puan ligin en formda takımına karşı değerli. Fakat bordo mavili renklere gönül verenler bunca yılın ardından bu şampiyonluk koşusunun tadını çıkartıp eğlenebilmeli.

KASIMPAŞA SANKi ALMAN TAKIMI GiBiYDi

Kasımpaşa’nın da hakkını fazlasıyla teslim edelim. Sanki sahada bir Alman takımı vardı. Hücum çeşitlemeleri, oyunun yönünü değiştirme, sahayı parselleme ve topu hızlı dolaştırma gibi alanlarda çok başarılılardı.

Hajradinovic’in organizatörlüğünde çok iyi bir futbol ortaya koydular. İyi pres yaptılar fakat Trabzonspor’un derin savunmasını aşamadılar.

Denswill ve Vitor Hugo’nun defansın merkezindeki harika oyunları; Siopis ve Dorukhan’ın arı gibi çalışması ve Visca’nın da fedakârca savunmaya yardım etmesi Trabzonspor’u ayakta tuttu.

MAREK HAMSiK’i ÇOK ARIYORLAR

Lider çok iyi bir takıma karşı önemli bir 3 puanı daha cebine koyup güçlü bir şekilde yoluna devam etti. Haftaya en yakın takipçisi Konyaspor ile oynayacağı maç öncesinde bu galibiyet ciddi bir özgüveni de beraberinde getirecektir ancak özellikle oynanan ikinci yarıdaki mahkûm futbol eleştiriyi hak ediyor. Şu bir gerçek ki Trabzonspor kazanıyor fakat saha içi lideri ve takımın beyni Marek Hamsik’i çok arıyor.