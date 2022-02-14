Trabzon'dan gövde gösterisi

Trabzonspor başlama vuruşuyla birlikte galibiyet için ne kadar kararlı olduğu Konyaspor’a gösterdi. İstekli, coşkulu ve baskılıydılar. Tempoyu özellikle ilk 45 dakikanın tamamında yüksek tuttular. Orta alanda iki Yunan futbolcu Bakasetas ve Siopis tüm kontrolü ele geçirdi. Hem rakibe iyi baskı yaptılar hem de topu hatasız kullanıp öndeki 3 oyuncuya taşıdılar.

Sahayı çok iyi parselleyen ve alan daraltan Trabzonspor karşısında Konyaspor, oyunun hemen hiç bir bölümünde rakibiyle boy ölçüşemedi. Visca’nın golünden sonra da kontrol tamamen Trabzonspor’da idi.

İkinci yarıda da 2-0’a kadar olan bölümde bordo mavililer, aynı kararlılık ve adanmışlık ile mücadele etti. Nwakaeme’nin olağanüstü dar alan becerisi sergilediği resitalin sonrasında Visca farkı 2’ye çıkarttı ve son dönemlerin moda tabiriyle fişi çekti.

PARASINI ÇOKTAN ÇIKARDI

Devre arası transfer olan Visca, golleri ile Trabzonspor’u en kritik maçlarda taşımaya devam ediyor. Bosna Hersekli yıldız kazandırdığı puanlarla parasını çoktan çıkarttı bile. 2-0’dan sonra Visca, Bakasetas ve Nwakaeme’nin oyundan çıkmasıyla son bölümde roller değişti. Kaybedecek bir şeyi olmayan Konyaspor, tüm hatlarıyla Trabzonspor’un üzerine gitti ve Cikalleshi’nin şık golüyle farkı 1’e indirip puan için umutlansa da kalan süre yeşil beyazlıların beraberlik çabası için yeterli değildi.

Trabzonspor, bu galibiyetle şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Yarış yeniden ve aynı puanlarla başlasa dahi kadro kalitesi ve oyun gücüyle Trabzonspor yine favori olurdu. Dün Abdullah Avcı’nın takımı 70 dakikalık müthiş futboluyla “Ben şampiyonluğun tek adayıyım” dedi.