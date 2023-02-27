Sürekli geriye gidiyor

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Beşiktaş, derli toplu istekli başladığı maçta güneşi gören kar gibi yavaş yavaş eridi. Tempo yapamadı, nitelikli baskı kuramadı. Pas bağlantılarında ciddi sorunlar yaşayan siyah beyazlılar hiç bir alanda beklentileri karşılayamadı. Antalyaspor’un durumu Beşiktaş’tan daha vahimdi. Konuk ekip ilk yarıda Beşiktaş ceza sahasında sadece 1 kez topla buluştu. İki takımın oyuncuları da görünen o ki deprem felaketinden etkilenmiş. Maçta kalite yoktu. Mücadele yoğunluğu da son derece düşüktü.

TAKIM GELiŞMiYOR

Öyle ki futbolun içindeki ofansif aksiyonların hemen hemen hiç birini göremedik. Ne şık bir hareket, ne klas bir şut, ne de futbolseverleri heyecanlandıracak bir enstantane. Beşiktaş’ın bu kadar eksik bir Antalyaspor karşısında evinde böylesine kötü futbolla olumsuz bir görüntüler ortaya koyması düşündürücü. Şenol Güneş’in takımı gelişmiyor hatta her geçen gün geriye gidiyor. Siyah-beyazlılar kupadan elendi, ligde yarıştan koptu.

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MERT GÜNOK OLMASA...

Şunu kabul etmek gerekir ki kalede Mert Günok olmasa topladığı puanlar da bu kadar olmazdı. Hem bireysel hem de ekip olarak bu düşüş Beşiktaş’a kesinlikle yakışmıyor. Bir not da Muleka için. Bir türlü beklentiyi karşılamıyor. Kiraya verilip yerine 17 yaşındaki Semih Kılıçsoy süre alsa çok daha verimli olacaktır.

YETERSiZ FUTBOL VARDI

Dün futbol adına fazla bir şey bulamadığımız bir maç izledik. Şenol Güneş’in takımları kazansa da kaybetse de ofansif ve pozitif futbol oynardı. Ama bu Beşiktaş’ın oyunu hangi açıdan bakarsak bakalım yetersiz.

Bakalım yeni transferlerin katılımı derbide Beşiktaş’ın oyununu yukarıya çıkartabilecek mi?