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Haber Giriş: 19.10.2020 - 06:28 | Son Güncelleme:

Sosa, Ozan ve Gustavo

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GÜNTEKİN ONAY
Sosa, Ozan ve Gustavo
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F.Bahçe’nin bu Göztepe’den 2 gol yemesi düşündürücü.

Göztepe’ye karşı oynamak kolay değil. Son derece kontrollü riskten uzak ve yavaş bir futbol oynuyorlar. Orta alanda 5 koşucu futbolcuyla rakibi bozmayı hedefliyorlar. İlk yarıda Fenerbahçe Göztepe’nin bu planına çare üretemese de 2 gol bulmayı başardı. Pozisyonsuz ilk yarıdan 3 gol çıkması maçın ilginç tarafıydı. İkinci yarıda Jose Sosa’nın organizatörlüğünde Ozan Tufan’ın hareketli ve etkili oyunuyla Fenerbahçe rakibine üstünlük kurdu.

SON BÖLÜM SANCILIYDI

Caner Erkin ve Nazım Sangare’nin ataklara katılması, Pelkas’ın Göztepe savunması ile orta alanı arasındaki alanda daha fazla topla buluşması Fenerbahçe lehine dengeleri değiştirdi. Bunda Gustavo’nun akıl dolu futboluyla oyuna ağırlığı koyması da büyük etken oldu. Maç 3-2’ye geldikten sonra Cisse ile 2 net fırsattan yararlanamayan sarı lacivertliler son bölüme sancılı girdi. Mossoro girdikten sonra daha etkili çıkışlar yapan ev sahibi ekip, beraberlik golünü duran toplarla aradı.

GÖZTEPE’DE KALiTE EKSiĞi VAR

90 dakika boyunca Göztepe karşısında defansif disiplinden uzaklaşmayan Fenerbahçe’nin Göztepe gibi hücum gücü kısıtlı bir ekipten 2 gol yemesi de düşündürücü. Ancak yeni kurulmuş kadronun 5 maçta 11 puan toplayıp bu süreci minimum kayıpla geçmiş olması Fenerbahçe açısından sevindirici. Göztepe, mücadele gücü yüksek bir takım ancak bu ligde dirençli olmak artık yeterli değil. Kalite konusunda sarı kırmızılı İzmir ekibinin eksikleri var.

 

Sosa, Ozan ve Gustavo

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