Sosa, Mert Hakan ve İrfan farkı

Fenerbahçe ilk dakikadan itibaren son derece güvenli ve galibiyet odaklı bir kimlikle başladı. Üst üste alınan kötü sonuçlara rağmen bu görüntünün nedeni orta alan ve hücum hattındaki değişikliklerdi.

Orta sahada Sosa-Meyer-Mert Hakan; önlerinde İrfan Can ve en uçta Berisha... 5 farklı isim Fenerbahçe’nin çehresini tamamen değiştirdi. Her şeyden önce oyunun merkezi 2 kişiyle değil ‘nihayet’ 3 kişiyle kontrol edildi.

MERKEZDE 3 KiŞi

Vitor Pereira haftalardır merkezi 2 kişiye emanet etmekte ve orta alanı kontrol etmekte zorlanıyordu. Ayrıca bu 3’lünün ve İrfan Can’ın pas kaliteleri çok daha yüksek olunca Fenerbahçe oyunun kontrolünü ele geçirdi ve Mert Hakan, Meyer ve Berisha’nın golleriyle Antwerp’in gardını tamamen düşürdü. Özellikle Mert Hakan ve Berisha’nın şık golleri doyumsuzdu.

Dün ilk yarıda Fenerbahçe’yi büyük keyifle izledik. Deyim yerindeyse Antwerp’i ezdiler. Özellikle İrfan Can ve Mert Hakan çok kaliteli işlere imza attı. Sosa gibi bir ustanın da oyun aklı eklenince Fenerbahçe, Antwerp karşısında kalite olarak zirve yaptı ve sezonun en iyi 45 dakikasını oynadı.

PEREİRA’NIN KAFASI KARIŞACAK!

İkinci yarıda kaybedecek bir şeyi olmayan Belçika ekibi, önde baskıyla oyunu Fenerbahçe yarı sahasına yıksa da, takım halinde iyi

savunma yapan temsilcimiz rakibine şans tanımadı. Oyuna sonradan giren Rossi ile 2 net fırsattan yararlanamayan Fenerbahçe dün gece ‘tamam mı, devam mı?’ niteliğindeki maçı görkemli bir galibiyetle kazandı.

Farklı isimlerle oynanan iyi futbol belki Perreira’nın kafasını karıştıracaktır ancak görünen o ki bu Sosa, Mert Hakan ve İrfan Can’dan vazgeçilmez.

Dün gece sadece 3 puan değil, sezonun geri kalan kısmı için de umut ve ışık veren bir Fenerbahçe izledik.