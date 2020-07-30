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Haber Giriş: 30.07.2020 - 06:28,Son Güncelleme:

Sörloth bir şaheser

GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
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GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY

Ziraat Türkiye Kupası final,i coşku ve heyecandan uzak bir oyuna sahne oldu. Düşük tempo ve gol pozisyonu sayısının az olması seyir zevkini olumsuz etkiledi.

 Sezonun yıldızı Sörloth’un bireysel becerisi ile yaptığı mükemmel asist bordo mavilileri 1-0 öne geçirirken Trabzonspor, skoru bulduktan sonra oyunun büyük bölümünü kendi yarı alanında kabul etti. Özellikle Ekuban’ın oyundan çıkmasının ardından Sörloth ile takımın geri kalanı arasındaki bağlantı büyük ölçüde koptu. Novak ve Pereira da hücumlara katılmayınca Trabzonspor, Alanyaspor’un kalesine sadece Sörloth’a atılan uzun toplarla gitmeye çalıştı.

ALANYA ÇOK PASİFTİ

Alanyaspor ise tarihinin en önemli maçında düşük bir enerjiyle sahadaydı. Savunmada problem yaşayan ve sezon boyunca oynadığı hemen her maçta kalesinde gol gören Trabzonspor karşısında Alanyaspor’un hücumda etkisiz kalması dikkat çekiciydi. Sadece kenar ortaları ve merkezden Bakasetas’ın şutlarıyla Trabzon savunmasını açmaya çalıştılar ancak genel anlamda bordo mavili defansı çok da rahatsız ettiklerini söylemek mümkün değil.

Golcü Cisse istediği topları hemen hemen hiç alamadı. Maç boyunca konsantrasyonu daha yüksek olan ve daha fazla isteyen Trabzonspor, Sörloth’un yıldızlaştığı maçı kazanarak sezonu kupayla noktaladı. Norveçli futbolcu bir Viking kadar güçlü. Alanyaspor savunmasını tek başına adeta parçaladı. Bordo mavili ekipte Guilherme ve Abdülkadir Ömür de geçtiğimiz maçların üzerinde bir performans ortaya koydular.

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GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
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