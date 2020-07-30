Sörloth bir şaheser

Sezonun yıldızı Sörloth’un bireysel becerisi ile yaptığı mükemmel asist bordo mavilileri 1-0 öne geçirirken Trabzonspor, skoru bulduktan sonra oyunun büyük bölümünü kendi yarı alanında kabul etti. Özellikle Ekuban’ın oyundan çıkmasının ardından Sörloth ile takımın geri kalanı arasındaki bağlantı büyük ölçüde koptu. Novak ve Pereira da hücumlara katılmayınca Trabzonspor, Alanyaspor’un kalesine sadece Sörloth’a atılan uzun toplarla gitmeye çalıştı.

ALANYA ÇOK PASİFTİ

Alanyaspor ise tarihinin en önemli maçında düşük bir enerjiyle sahadaydı. Savunmada problem yaşayan ve sezon boyunca oynadığı hemen her maçta kalesinde gol gören Trabzonspor karşısında Alanyaspor’un hücumda etkisiz kalması dikkat çekiciydi. Sadece kenar ortaları ve merkezden Bakasetas’ın şutlarıyla Trabzon savunmasını açmaya çalıştılar ancak genel anlamda bordo mavili defansı çok da rahatsız ettiklerini söylemek mümkün değil.

Golcü Cisse istediği topları hemen hemen hiç alamadı. Maç boyunca konsantrasyonu daha yüksek olan ve daha fazla isteyen Trabzonspor, Sörloth’un yıldızlaştığı maçı kazanarak sezonu kupayla noktaladı. Norveçli futbolcu bir Viking kadar güçlü. Alanyaspor savunmasını tek başına adeta parçaladı. Bordo mavili ekipte Guilherme ve Abdülkadir Ömür de geçtiğimiz maçların üzerinde bir performans ortaya koydular.