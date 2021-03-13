Son söz Josef’in

Beşiktaş ilk yarıda topun ve oyunun mutlak hakimiydi. 418 isabetli pas ile Süper Lig’de sezonun bir devredeki pas rekorunu kıran siyah beyazlı ekip topu kaybettikten sonra çok çabuk geri kazanarak atak devamlılığı sağladı. Ancak Başakşehir’in alan bırakmayan, organize savunması arasında aradığı boşlukları bulamadı. Aleksic ve Crivelli ile 2 kez gole yaklaşan ev sahibi ekip, devrenin son bölümünde ısrarla kendi ceza alanında kalmayı sürdürdü ve Beşiktaş’ın iyice yoğunlaşan baskısı golü getirdi.

PAS OYUNUNUN ANLAMI

Bazıları siyah beyazlı ekibin sahayı pas oyunuyla çok fazla enlemesine kullandığını düşünebilir fakat Beşiktaş, topa sahip olduğu zaman sabırla ayağa oynayarak aynı zamanda iyi de savunma yapmış oluyor. Atakları erken sonlandırmadan rakibin geçiş hücumlarına izin vermiyor. Ayrıca bu anlayışla takım şeklini de kaybetmiyor.

Dün Beşiktaş İçin eleştirilecek ve ders çıkarılması gereken nokta skoru bulduktan sonra koruma duygusuyla geri çekilmesiydi. 72’de Ljajic-Necip değişikliği takıma “geri çekilin” demek. Bu değişikliğin ardından 2-2’ye yakalanan siyah-beyazlılar, Başakşehir’in beraberlik golünün ardından kendi anlayışına geri döndü ve oyunu tekrar rakip yarı alana yıktı. Josef’in şık golüyle de çok kritik bir 3 puanı cebine koydu.

DERS ALINACAK GOLLER

Beşiktaş’ın Welinton ile başlayan, Josef-Atiba-Ljajic ve Ghezzal ile devam eden güçlü bir pas oyunu var. Siyah beyazlıların skor ne olursa olsun bu anlayıştan vazgeçmemesi gerekiyor. Geçen hafta Gaziantep maçında son bölümde yenilen gol ve direkten dönen top; dün Başakşehir maçında kendi yarı sahasında beklerken yenilen 2 gol Beşiktaş için ders çıkarılması gereken oyunlar.

Başakşehir’e gelince... Ligde bulunduğu durum geçen yılın şampiyonanda psikolojik bir travma yaratmış. Bu apaçık ortada çok kırılganlar ve özgüven kaybı yaşıyorlar.

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